Sanidade convoca 25 plazas de médico de urgencias en el CHUO

La Consellería de Sanidade, a través del Diario Oficial de Galicia, hace pública la convocatoria del proceso selectivo, por el sistema de concurso de méritos, para el acceso a 25 plazas en la categoría de médico de urgencias hospitalarias en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, consideradas de difícil cobertura.

Se ofertan todas las plazas vacantes, 17 por el turno de acceso libre, seis por el turno de promoción interna y dos para el turno de discapacidad general. Destacan que el objetivo principal de este procedimiento extraordinario es «garantizar la calidad y la continuidad asistencial en un servicio sanitario considerado como prioritario, además de dar una respuesta efectiva a las necesidades de personal del centro que, a pesar de contar con una plantilla de 50 profesionales, en la actualidad únicamente tiene ocupadas 25 de estas plazas».

Con el objetivo de captar el mayor número de profesionales posibles, se incentiva con el triple de puntuación la experiencia laboral acumulada por los servicios prestados en las urgencias del hospital orensano. El plazo para participar en la selección comienza hoy y termina el 30 de septiembre, los interesados deben cubrir una solicitud, en modelo normalizado, a través de la Oficina Virtual del Profesional.