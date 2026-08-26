Ourense vuelve a la lluvia y las tormentas tras días de calor extremo

Los ourensanos vuelven a tener que dejar sus bañadores en el armario para cambiarlos por los paraguas un día más. Tras alcanzar máximas que superaron los cuarenta grados hace cuestión de días, Ourense se ve inmersa en jornadas de tiempo adverso, y la del miércoles no ha sido una excepción, con precipitaciones que se repitieron tanto por la mañana como por la tarde. En la capital se han registrado temperaturas mínimas de 15,14 grados y máximas de 22,54, mientras que la lluvia ha dejado un acumulado de 7 litros por metro cuadrado. En cuanto a precipitaciones, la comarca de A Limia ha sido la más afectada, con estaciones meteorológicas que han superado los 15 litros acumulados, como es el caso de Calvos de Randín.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas

Tanto en la zona del Miño como en el noroeste y el sur de la provincia se ha activado una alerta amarilla por lluvias y tormentas, que afectará desde la noche del miércoles 26 de agosto hasta el mediodía del jueves 27. En estas zonas, la precipitación acumulada podrá volver a superar los 15 litros, con posibilidad de granizo. Para este mismo día, en la ciudad de As Burgas se esperan temperaturas ligeramente inferiores a las del anterior, con 13 y 21 grados de mínima y máxima previstas. Según las estimaciones de Meteogalicia, la lluvia se hará notar principalmente en los primeros momentos de la mañana, sobre todo a las 9.00 horas, cuando se espera un 95% de probabilidad de precipitaciones. El riesgo de incendio forestal se mantendrá bajo mínimos, al menos hasta el sábado.

El tiempo mejorará desde el viernes

A partir del viernes, el tiempo irá mejorando progresivamente, con un 50% de probabilidad de lluvia únicamente durante la mañana, mientras que para el domingo se esperan cielos despejados. Las temperaturas también ascenderán de forma ligera, hasta una previsión de 29 grados de máxima. La próxima semana estará marcada por la influencia anticiclónica sobre Galicia y la circulación del nordés, lo que dejará una probabilidad de lluvia bastante baja y unas temperaturas propias de esta época del año, que se situarán entre los 32 grados de máxima y los 15 de mínima previstas.