Ourense se alía con la tecnología para transformar su modelo turístico

Cuando un visitante llegue a Ourense, la tecnología podrá ayudarle a decidir qué merece la pena ver, qué puede hacer en ese momento, dónde reservar una actividad o qué otros lugares puede descubrir cerca. Así, al otro lado, los concellos y las empresas turísticas podrán disponer de más información para saber cuándo llega más gente, qué recursos despiertan mayor interés o cómo repartir mejor los flujos de visitantes. Ese es el objetivo que persigue «Ourense Cerca DeTi», el proyecto con el que la Diputación quiere llevar la provincia hacia un nuevo modelo de turismo inteligente.

La iniciativa ya estaba en marcha y ayer dio un nuevo paso con la presentación, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, de las principales herramientas desarrolladas. Detrás de sus nombres tecnológicos hay una idea sencilla: conocer mejor al visitante para poder atenderlo mejor y conocer mejor el territorio para poder gestionarlo mejor. Para conseguirlo, el proyecto cuenta con una Plataforma Inteligente de Destino que reúne sistemas de análisis de datos, herramientas para empresas y concellos y servicios digitales dirigidos directamente al turista. La información permitirá conocer aspectos como la ocupación, la estacionalidad, el consumo o los movimientos de los visitantes y utilizar esos datos para tomar decisiones con mayor precisión.

¿Qué se puede encontrar?

Para quien llega a la provincia, la transformación será más visible en el teléfono. Asistentes virtuales, aplicaciones, sistemas de recomendación y servicios de reserva online permitirán consultar recursos, organizar actividades y recibir propuestas más ajustadas a los intereses de cada persona. La intención es que la tecnología no se limite a informar sobre lo que ya existe, sino que ayude a conectar al visitante con una oferta que se extiende mucho más allá de los puntos turísticos más conocidos.

Un turista interesado en el patrimonio podrá encontrar otros recursos próximos; quien busque naturaleza podrá recibir propuestas adaptadas a su recorrido; y quien llegue atraído por el termalismo podrá descubrir otras posibilidades en el entorno. La provincia dispone de una oferta muy diversa y repartida entre numerosos municipios, y uno de los retos será conseguir que esa diversidad sea más fácil de conocer y disfrutar.

Además, también puede servir para afrontar uno de los grandes retos del turismo provincial: la estacionalidad. Si los datos permiten identificar los momentos y lugares con menor actividad, será posible diseñar propuestas dirigidas a atraer visitantes en otras épocas del año y distribuir mejor los flujos por el territorio.

Así lo defendió el presidente provincial, Luis Menor, quien sostuvo que «Ourense Cerca DeTi supón outro modo de entender, xestionar e proxectar o turismo na provincia». Menor aseguró que disponer de información en tiempo real y de datos fiables puede «axudar a xerar impacto económico», fomentar la inversión y desestacionalizar la demanda. En esta línea, destacó que el proyecto «sitúa a Ourense na vangarda do turismo intelixente» mediante el uso de las últimas tecnologías para offering experiencias inmersivas y servicios personalizados al visitante, al tiempo que permite poner en valor el patrimonio histórico, natural y cultural de la provincia.

También para las empresas

Los destinatarios de la plataforma no son únicamente los turistas. Las empresas del sector tendrán acceso a herramientas relacionadas con la promoción y comercialización turística, así como a información que les permitirá conocer mejor el comportamiento de la demanda. Para los concellos se plantean soluciones destinadas a facilitar la gestión de sus recursos turísticos y mejorar la toma de decisiones.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, puso en valor precisamente esa transformación y la colaboración entre las distintas administraciones y agentes implicados. «É unha oportunidade para situar a provincia na vangarda dun turismo máis dixital, máis conectado e máis competitivo», sostuvo Santos, quien recordó que el plan está financiado con 1,3 millones de euros del Ministerio de Industria y Turismo, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una de las iniciativas presentadas ayer permite ver de una forma más concreta cómo se quiere trasladar esta transformación digital al territorio. Se trata del sistema de visitas autónomas a museos, que permitirá incorporar contenidos digitales y recursos interactivos para enriquecer la experiencia de quienes accedan a estos espacios.

Durante la jornada también se presentó la figura del Afiador como holograma de referencia, otra muestra de cómo los recursos digitales pueden incorporarse a la experiencia turística. Marcos Valiño, director del Área de Transparencia y Goberno Aberto, fue el encargado de explicar el funcionamiento de la plataforma y sus aplicaciones para visitantes, empresas y administraciones. Una apuesta que, como resumió Luis Menor, responde a «unha visión clara do futuro que queriamos para o noso territorio».