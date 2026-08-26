Las familias ourensanas se gastan una media de 300 euros en libros de texto: «Cada año aumenta el precio de cada libro 1 o 2 euros»

El precio de los libros de texto es cada vez más alto y las familias ourensanas sufren un gasto enorme en su cartera por la vuelta al cole. El coste medio ronda los 300 euros, aunque varía en función del colegio y el curso del niño o niña.

Ruth Martínez, una de las dueñas de la Librería Tanco, asegura que el precio medio de los libros se sitúa entre «los 30 y los 50 euros», lo que supone un gasto familiar de «entre 200 y 400 euros». En la Librería Nobel las cifras son similares: «la media de cada libro está entorno a 45 o 46 euros, y cada familia suele gastarse 300, casi 400», explica Eva Sotelo, una de las empleadas, «cada año aumenta el precio de cada libro 1 o 2 euros».

Ruth Martínez con una empleada de la librería. / Iñaki Osorio

La editorial que elige cada colegio es uno de los factores determinantes: «algunas son más caras que otras, ese es el problema», declara Sotelo. La edad también influye, a mayor curso, más caros: «los cursos superiores, Bachillerato, siempre es más caro. Hay un libro de historia del arte por 60 euros, supongo que será por las fotos». Sin embargo, aclara Martínez, hay otras cosas a tener en cuenta: «aunque secundaria siempre es más cara, porque en bachiller pueden llegar a valer 70 euros sin problema ninguno, en primaria a veces también te piden más número de libros». Además, en educación infantil «depende mucho de lo que te pidan los profesores: si es solo el libro de inglés más folios para pintar o si te piden diferentes cuadernos, varía dependiendo de cada centro».

Ayudas para libros

Desde la Xunta de Galicia ofrecen unos vales «según la renta de cada familia a partir de primero de primaria», cuenta Martínez. El alumnado inscrito en 1º y 2º de educación primaria (EP) recibirá 240 euros si la renta per cápita familiar es igual o inferior a 6.000 euros, o 160 si es superior a esa cifra e igual o inferior a 10.000. Lo mismo reciben aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo que no utilice los libros de texto del fondo y están matriculados en primaria, mientras que en la educación secundaria obligatoria (ESO) obtienen 270 euros si la renta per cápita familiar es igual o inferior a 6.000 o 180 si es superior a esa cifra e igual o inferior a 10.000. A mayores, se les concede una ayuda para material escolar de 75 o 60 euros.

Trabajadoras de la librería Nobel. / Iñaki Osorio

Asimismo, explica Sotelo, «en la ESO y en los últimos cursos de primaria tienen banco de libros», que te los presta y los devuelves a final de curso. Además, en cada colegio «tienen la obligación de tener 6 años los mismos libros, entonces si le coincide pueden utilizar los que utilizó el hermano o hermana mayor».

La Xunta también colabora con el banco de libros: tras repartirlos por orden inverso a la renta per cápita de la unidad familiar, hasta que se agoten las existencias, el centro comprará 6 libros de texto al alumnado con renta per cápita familiar igual o inferior a 6.000 euros, y 4 al que la tenga entre esa cifra y 10.000. Sin embargo, el importe máximo que abonará la consellería a cada centro por cada libro complementario adquirido será de 40 euros en la educación primaria y 45 en la ESO. El número de libros también estará limitado por la cantidad establecida por cada centro para cada curso y puede ser inferior.