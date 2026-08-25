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Muere un motorista tras colisionar con un vehículo en Verín

El suceso se produjo sobre las 11.15 horas de este martes

Centro de atención de Emerxencias 112 Galicia.

Centro de atención de Emerxencias 112 Galicia. / XOAN ALVAREZ

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R. V.

Un motorista ha perdido la vida tras sufrir una colisión con un vehículo en la avenida Castilla, en el municipio ourensano de Verín.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 11.15 horas de este martes y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma. Así, explicaron que el motorista había quedado debajo del turismo y podía estar atrapado.

La central de emergencias movilizó a los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Verín y a la Guardia Civil de Tráfico.

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Una vez en el punto, los servicios de emergencias confirmaron que la víctima no estaba atrapada, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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