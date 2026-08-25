El Festival da PeDra celebra su sexta edición llevando cultura a aldeas ourensanas

El rural ourensano volverá a ser durante los próximos tres fines de semana el centro de la cultura. Y es que el Festival da PeDra celebrará entre finales de agosto y principios de septiembre la que ya es su sexta edición, llevando a pequeños núcleos de población de la provincia todo tipo de disciplinas. La organización del evento, impulsado por la asociación cultural Bela Auria con el apoyo financiero de la Xunta bajo el programa O Teu Xacobeo, presentó este miércoles la programación de este 2026, que llevará fiesta a cuatro sedes en cinco jornadas distintas.

Loiro abre el Festival da PeDra

La marcha comenzará ya este fin de semana, que concentrará la mayoría de las citas. Este estreno tendrá lugar en Loiro, la pequeña parroquia de Barbadás, donde se celebrarán las actividades del 28 y 29 de agosto, concretamente en el Museo Etnográfico Loiro na Memoria. La programación arrancará con un espacio de videojuegos en gallego, pero el protagonista de la jornada será Paulo Pascual, uno de los pocos intérpretes de theremin de la Península Ibérica. El músico vigués estará presente tanto con un taller para iniciarse en este extraño instrumento —uno de los primeros electrónicos y que se toca sin contacto físico— como con un concierto comentado a las 21.00 horas. Antes habrá también lugar para un obradoiro sobre «como recuperar terras raras», impartido por el taller Másque3D.

El domingo será el día grande del festival, pues contará con iniciativas durante toda la jornada y, cómo no, de múltiples disciplinas: desde una ruta micológica hasta un taller de esgrima histórica, pasando por una sesión de teatro infantil a cargo de la compañía A Run Run. En el apartado musical, los principales reclamos tendrán sello ourensano, pues actuarán Phantom Dragsters, referentes del surf rock a nivel español, y Raiba, grupo insignia del hardcore y el metal en gallego. Será también en el Museo Etnográfico, al que se puede llegar en transporte público mediante los autobuses de la Rede Integrada de Ourense.

The Phantom Dragsters. / FdV

Viduedo, Puga y Trasalba completan el recorrido

La tercera jornada tendrá lugar el 12 de septiembre, y para ella PeDra se desplazará hasta Viduedo, en el concello de San Cristovo de Cea. Allí tendrán lugar tres actividades: una ruta de senderismo con visitas a proyectos artesanales del municipio; un concierto de música tradicional a cargo de Axeigo; y la entrega del primer premio al Compromiso Cultural Fiadeiro, todo ello en el Centro Social Casa Alén.

Al día siguiente, el festival se trasladará hasta Toén, concretamente hasta la parroquia de Puga. Una ruta guiada por la historia del transporte en barco por el río Miño, un concierto de Columna Vegana, un cuentacuentos de Anxo Moure y un taller de cestería, impartido por Será por Vimbios, componen la programación de esta jornada. El festival pondrá su broche final con un guiño al Ano Oteriano, situando su última sede en la Casa Grande de Trasalba, donde una vez vivió el escritor. Allí tendrán lugar los Xogos Populares da Bela Auria y un cuentacuentos más, a cargo de Uxía Morán. Todas las actividades de todas las jornadas son totalmente gratuitas y no necesitan inscripción previa.

Cultura para aldeas de menos de 250 habitantes

Con esta sexta edición, el Festival da PeDra vuelve a poner en valor los ideales con los que nació ya en 2021: hacer sus celebraciones en lugares de menos de 250 habitantes, lo que supone «unha estratexia imparable para revitalizar e democratizar a cultura», afirma Óscar Penín, investigador y representante de la asociación cultural Bela Auria. Como en cada edición, la de este año cuenta con dos sedes inéditas, y en total suma ya 12 localizaciones distintas en sus seis años de recorrido. Penín afirma que el festival está dedicado «aos saberes herdados, ao científico e ao artístico», razón por la que convergen tantas disciplinas.