En libertad el detenido por el tiroteo en el barrio ourensano de O Vinteún

El hombre detenido por su presunta participación en el tiroteo registrado durante la madrugada del domingo en el barrio ourensano de O Vinteún ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial. La magistrada de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, en funciones de guardia, ha decretado su puesta en libertad, aunque con varias medidas cautelares, mientras continúa la investigación.

En concreto, deberá comparecer una vez al mes en el juzgado y tiene prohibido aproximarse a menos de 100 metros de la víctima, así como comunicarse con ella por cualquier medio, después de haberle supuestamente disparado hasta en tres ocasiones, sin lograr alcanzarlo.

Pese a su puesta en libertad, el hombre está siendo investigado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

Tres disparos y una disputa

Los hechos se produjeron alrededor de las 06.00 horas del pasado domingo, cuando la propia víctima alertó a la Policía Nacional de que otro hombre le había disparado en el barrio de O Vinteún y facilitó datos a los agentes para tratar de localizar al sospechoso.

A partir de esta información, los efectivos de la Policía Nacional pusieron en marcha las correspondientes actuaciones y localizaron el vehículo en el que se desplazaba el supuesto autor en la glorieta situada entre la N-120 y la N-525. Fue en este punto donde los policías procedieron a su detención y a su traslado a la comisaría antes de ser puesto a disposición judicial, en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, que hoy ha declarado su puesta en libertad.

Con todo, la investigación sigue abierta para esclarecer los hechos que tendrían su origen en una discusión previa, esa misma noche, en la zona de pubs de la ciudad.