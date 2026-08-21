Bicos de Papel organiza su gala solidaria presentada por los niños oncológicos: «Hay un desconocimiento total de la oncología infantil»

Bicos de Papel realiza la segunda edición de su gala solidaria el próximo 5 de septiembre en el Auditorio Municipal de Ourense. Los niños oncológicos serán los presentadores del evento junto a Noelia Otero, y las 900 entradas ya están a la venta en ataquilla.com por 8 euros, con la opción de fila cero disponible. La apertura de puertas tendrá lugar a las 17:00h, dando inicio a los espectáculos a las 18 horas, y los menores de 3 años pueden entrar de manera gratuita.

El cáncer infantil es una realidad de la que muchas familias forman parte. A pesar de que Ourense no cuenta con oncología infantil en su hospital, hay niños y niñas en la ciudad que padecen la enfermedad y son derivados a Vigo: «Si ya el diagnóstico es difícil, tener que dejar tu hogar lo hace peor», explica Beatriz González, vocal de la asociación y madre de un hijo que tuvo leucemia. «Los tratamientos suelen ser muy largos, en el caso de mi hijo fueron dos años», cuenta, «cuando terminó, quise formar parte de Bicos de Papel porque fueron los primeros que me ayudaron cuando yo llegué al Álvaro Cunqueiro».

Natalia Varona, voluntaria, y Beatriz González, vocal de la asociación, con el cartel de la gala. / Brevebretema

El proceso no se reduce a llevar a tu hijo al médico, sino que tienes que mantenerte a poca distancia del hospital: «Un diagnóstico así es urgente de atención y significa ingreso hospitalario, porque hay que actuar enseguida. Y después los niños tienen que permanecer cerca del hospital por cualquier emergencia, porque cuando comienzan los tratamientos suelen tener muchos efectos secundarios. Además, son inmunodeprimidos y cualquier cosa les hace daño», explica González.

«Cuando recibes un tratamiento oncológico, estás en shock, no tienes cabeza para nada, y conforme pasan los días te vas dando cuenta de las necesidades que tienes. A mí la asociación, igual que al resto de familias de Ourense, me ofreció la casa de acogida que tienen cerca del Cunqueiro», relata. Bicos de Papel nació de ver las carencias que tenían las familias: por ejemplo, un padre que dormía en una furgoneta: «¿Cómo vas a dormir ahí un año o año y medio? Ver eso le parte el corazón a cualquiera».

Además de la casa, les ofrecen una ayuda económica y les facilitan el transporte tanto si es a otro hospital, a hacer alguna prueba o mismo al Cunqueiro: «Como los niños están tan débiles, les ofrecemos transporte gratuito desde la casa hasta allí». A mayores, ofrecen ayuda psicológica, fisioterapia y «hace como un año que hemos integrado la terapia ocupacional y damos la consulta en nuestra sede de Vigo».

Su intención con eventos como la gala es «que las familias ourensanas que tengan un diagnóstico oncológico tengan conocimiento sobre nosotros y se acerquen con más facilidad», así como que la gente de la ciudad «empaticen con nuestros niños y que nos apoyen». Para poder colaborar con ellos cuentan con merchandising disponible que incluye llaveros, pulseras o camisetas, entre otros; la opción de hacerte socio o realizar una donación desde su página web; o un enlace a Timing desde la biografía de su cuenta de Instagram que consiste en la donación de 1 euro al mes.

Asimismo, realizan distintos eventos solidarios: en Vigo ya han llevado a cabo 9 galas y celebrarán la décima el próximo 15 de febrero, como todos los años, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer Infantil. En la de Ourense cuentan este año con la actuación de los magos Xulio Merino y Lara Doiro, el músico Paco Nogueiras, la Escuela Profesional de Danza Estilo Libre y «dos artistas muy especiales, Maite López y Antón Otero, que son profesionales sanitarios en el Hospital de Ourense y en su tiempo libre hacen actuaciones musicales para los pacientes», añade González.

Sede en Ourense

La vocal asegura que en Vigo todo está más asentado y se dedican mayormente a la captación de socios y voluntarios, así como a buscar personal de comunicación y trabajadores sociales. Sin embargo, en esta ciudad los objetivos se amplían: «Tenemos un sueño: queremos tener una sede en Ourense». El motivo es que «ahora mismo nuestro contacto con las familias de aquí es por WhatsApp o en el hospital, donde tenemos también presencia. Si no, se tienen que acercar a nuestra oficina en Vigo, y es muy incómodo para ellas».

Sin embargo, no les está resultando nada fácil: «Necesitamos un local, pero la asociación no se puede permitir un gasto así porque no tenemos ese presupuesto», declara González, «estamos tocando puertas, pero no hemos tenido mucha suerte». Afirma que se lo han pedido a la Diputación, a la Xunta o al Concello «porque sabemos que hay edificios y no pedimos una gran oficina ni un gran local, simplemente poder tener presencia en Ourense», con la intención de poder acompañar mejor a las familias.

Concluye con que «estamos luchando por colaboraciones, porque si no recibimos ayuda de parte de las instituciones tendrá que hacerse cargo la asociación y no es fácil».