San Xoán de Río celebra sus Xornadas de Historia e Patrimonio para desvelar su pasado milenario

La localidad de San Xoán de Río, en la comarca de Trives, puede ser pequeña en cuanto a población, pero es inmensa en cuanto a historia. Varios de sus rincones guardan memorias de la época romana o incluso de la Edad del Bronce, y un trabajo en activo sigue tratando de descubrir nuevas pistas sobre sus pobladores de hace miles de años. Es por eso que este viernes dedicarán un día completo a conocer todos sus siglos de pasado. Y es que el municipio organiza este 21 de agosto las Xornadas de Historia e Patrimonio, una iniciativa en la que también colaboran el GDR Sil-Bibei-Navia y la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Agader, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes el rico legado histórico y patrimonial del municipio.

La Espada de Mouruás abre las jornadas

La programación combinará cultura, conocimiento y divulgación sobre el terreno, y comenzará a las 11.00 horas con la proyección de «A Espada de Mouruás», una producción audiovisual de la directora Lucía Álvarez que pone en valor una de las piezas más singulares del patrimonio histórico de la zona. La espada fue hallada en la aldea homónima en noviembre de 1967 y, tras su investigación, se descubrió que fue elaborada durante la Edad del Bronce, entre los siglos XI y X a. C., y que tenía una finalidad funeraria, como parte de un ritual. La pieza documental, elaborada por una cineasta natural de esa misma aldea, se podrá disfrutar en el salón de plenos del Concello.

También en ese mismo recinto, pero ya por la tarde, tendrá lugar una charla divulgativa impartida por el geólogo Eduardo González Clavijo. El investigador, formado en la Universidad de Salamanca y autor de libros sobre el origen de los paisajes de la zona, hablará sobre la «minería de oro romana en Galicia», en una sesión que abordará la importancia de la explotación aurífera romana y su influencia en la configuración del territorio que hoy ocupa San Xoán de Río y su contorna.

Visita guiada al patrimonio local

La programación concluirá a las 18.00 horas con una visita guiada al patrimonio local, que permitirá a los asistentes conocer directamente sobre el terreno los elementos históricos y arqueológicos que forman parte de la identidad del concello. El punto de encuentro será la fuente de Mouruás, junto a la Pena dos Castros.

Desde el municipio destacan la importancia de seguir promoviendo actividades que contribuyan a la conservación y difusión del patrimonio cultural, convirtiéndolo en un recurso de conocimiento, identidad y desarrollo para el medio rural. La participación es libre y gratuita.