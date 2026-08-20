La provincia de Ourense respira mejor tras las precipitaciones que dispersan el humo de los incendios

Las lluvias han empezado a hacer efecto en Ourense. Además de disminuir la temperatura, dejando la máxima provincial en el concello de Verín con 27,5 grados, también ha mejorado la calidad del aire. Después de varios días marcados por el humo procedente de los incendios de Ponteareas y del norte de Portugal, la atmósfera de la provincia comenzó a renovarse este jueves y los niveles de partículas en suspensión descendieron de forma notable. La mejoría ya se refleja en dos de las tres estaciones de control de MeteoGalicia, que han dejado atrás el nivel de «mala» calidad del aire, aunque todavía ninguna alcanza el nivel de «buena» o «muy buena».

La estación de Gómez Franqueira, la más próxima a la ciudad de Ourense, registraba este jueves una concentración de 28 microgramos de partículas gruesas (PM10) por metro cúbico, lo que situaba el indicador en un nivel favorable, tras una jornada bajo el color rojo, indicador de mala calidad. También mejora la estación de Laza-As Eiras, situada en un entorno natural de montaña y a más de 700 metros de altitud, donde la concentración se sitúa en 21 microgramos por metro cúbico.

La única estación que mantenía el nivel de «mala» calidad del aire era la de la Alameda do Toural, en el casco urbano de Xinzo de Limia, donde se registraban 51 microgramos de PM10 por metro cúbico. En este punto, además, MeteoGalicia advierte que las concentraciones de partículas pueden incrementarse como consecuencia de la preparación y celebración esta semana de la Festa do Esquecemento. Sin embargo, a última hora de la tarde la evolución también se hacía notar en esta estación, que cambiaba su mapa de colores al amarillo bajo el rótulo de «regular» con 49 microgramos.

La situación supone un cambio respecto a las jornadas anteriores, cuando el humo de los incendios llegó a cubrir buena parte de la ciudad de Ourense y las estaciones de control llegaron a situar el indicador en rojo en los tres puntos de medición. El viento del oeste favoreció durante esos días la entrada de humo desde los fuegos de Ponteareas y Portugal, en un episodio que coincidió además con temperaturas superiores a los 39 grados.

Este jueves, el cambio de viento, que comenzó a soplar desde el norte, y, especialmente, las precipitaciones registradas favorecieron la dispersión y el lavado de las partículas en suspensión, mejorando la calidad del aire, aunque todavía no se encuentra en niveles óptimos en toda la provincia.

En Xinzo de Limia, la recomendación de MeteoGalicia es reducir las actividades prolongadas y activas en el exterior, también que las personas con asma o enfermedades respiratorias usen sus inhaladores con mayor frecuencia, porque apuntan que «la calidad no afecta a la población en general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo».

Para el resto de zonas la recomendación se reduce a las habituales también en días de calor, «tomar más descansos y disminuir la intensidad de la actividad».