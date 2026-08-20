"No solo estamos felices y honrados de estar aquí, también supuso el comienzo de mi carrera", XLI Xornadas de Folclore

La XLI edición de las Xornadas de Folclore llegó a su fin este miércoles, teniendo su última actuación en Ribadavia. Un último espectáculo que se saldó con la actuación de los grupos a en el auditorio do Castelo, donde tanto participantes como asistentes despidieron y agradecieron un año más poder compartir cultura, música y danza.

Una edición que a diferencia de la del pasado se año pudo llevarse a cabo sin inconvenientes, ya que tuvo que suspenderse parte a causa de los incendios. Aunque este año, el calor tampoco se lo puso fácil a los participantes, como aseguraron desde la Compañía Nacional de Danza Folklorica de Nieves Paniagua, llegados desde Ciudad de México quienes ya habían estado anteriormente en la ciudad y afirman que, aún así, seguirían repitiendo.

Integrantes de la compañía "Sebastia Dance Ensemble" de Armenia durante la XLI edición de las Xornadas de Folclore 2026 en el IES Universidad Laboral de Ourense / Brevebretema

«Ha sido una experiencia muy grata. La verdad es que poder conocer las cercanías de todo Ourense a través de la danza, porque es compartir también nuestras tradiciones, compartir nuestra cultura, relata Gabriela Noguez, una de las bailarinas de la compañía, «y que la gente lo reciba de una forma tan bonita, porque la verdad nos han recibido muy bien en todos lados, es una experiencia muy, muy padre, muy linda».

Este jueves, toca empacar y volver a casa, pero con una sensación, inciden, de enorme agradecimiento. Desde cómo se volcó el público ourensano hasta a la organización de las Xornadas y al equipo, también por su estancia en el IES Universidad Laboral.

«Creo que de las cosas más bonitas y emotivas que hemos vivido aquí ha sido ver que la gente canta nuestras canciones», admite Gabriela, «El ‘Cielito Lindo’, que es de lo más representativo de México y la gente de acá se lo sabe y lo canta y lo disfruta. Y eso es muy padre, es muy lindo poder compartir precisamente esos lazos».

Días en los que la experiencia y el conocimiento se suma y crece, ya que la iniciativa supone una oportunidad también para los artistas.

Christina Kuo, la directora de la compañía Taiwanesa YiTzy Folk Dance Theatre, explica junto a Lucio Kuo que cuando llegó por primera vez a Ourense en el año 1997 tuvo la oportunidad de conocer a muchos grupos y cómo estos le ayudaron a crecer y también a conseguir inspiración.

«No solo estamos felices y honrados de estar aquí, este fue el inicio de su carrera», explica Lucio Kuo, «este año también celebramos el 30 aniversario del grupo así que cuando recibió la invitación no dudó en que tenía que volver».

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Christina Kuo, la directora de la compañía Taiwanesa YiTzy Folk Dance Theatre. / Brevebretema

En un escenario global complicado, este tipo de actividades ayudan a romper estereotipos, barreras culturales y acercarnos los unos a los otros a través del arte. «Lo más importante es el respeto», señala Christina Kuo, «respetar y entender las diferentes culturas, incluso si hay conflictos o, diferencias, argumentos, discusiones... Pero esperamos que durante el baile podamos tratar de mitigar esa tensión y traer la amistad o la felicidad como seres humanos», zanja la directora. Teniendo por seguro, que Ourense ya es parte de su historia y que no dudarán en repetir cada vez que reciban una invitación de vuelta.