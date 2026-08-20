Un detenido y un investigado por tres robos con fuerza en establecimientos de Ourense

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Ourense de 58 años por su presunta implicación en varios robos en establecimientos de los concellos de Nogueira de Ramuín y Barbadás. El Equipo Roca de Ourense ha investigado también a otro hombre, de 66 años, en el marco de la operación «Rexou».

La investigación comenzó a raíz de un robo con fuerza ocurrido el 16 de septiembre de 2025 en un restaurante de Luintra, en Nogueira de Ramuín. Según fuentes del Instituto Armado, los presuntos autores se desplazaron hasta el establecimiento en un vehículo y, una vez allí, forzaron la puerta y sacaron al exterior una máquina tragaperras. Después cargaron la máquina en el vehículo y abandonaron el lugar para dirigirse hasta O Regueiro, en O Pereiro de Aguiar. Allí habrían extraído el cajetín de la máquina, que contenía unos 3.000 euros de recaudación.

Cuatro días después, el 20 de septiembre, se registraron otros tres robos con fuerza en establecimientos de A Valenzá, en Barbadás. Los hechos afectaron a un negocio de hostelería y a otro de productos congelados, mientras que un tercer asalto, en una guardería infantil, quedó en grado de tentativa.

Los investigadores fueron reuniendo indicios que permitieron relacionar estos hechos con dos hombres. Uno de ellos, de 66 años y vecino de O Regueiro, se encuentra actualmente interno en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar por otras causas. La Guardia Civil lo considera presunto autor de los robos investigados.

El segundo implicado, un vecino de Ourense de 58 años y de nacionalidad española, fue detenido y tras pasar a disposición judicial quedó en libertad.