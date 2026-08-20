Sucesos
Un detenido y un investigado por tres robos con fuerza en establecimientos de Ourense
Un cuarto asalto en una guardería infantil quedó en grado de tentativa
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Ourense de 58 años por su presunta implicación en varios robos en establecimientos de los concellos de Nogueira de Ramuín y Barbadás. El Equipo Roca de Ourense ha investigado también a otro hombre, de 66 años, en el marco de la operación «Rexou».
La investigación comenzó a raíz de un robo con fuerza ocurrido el 16 de septiembre de 2025 en un restaurante de Luintra, en Nogueira de Ramuín. Según fuentes del Instituto Armado, los presuntos autores se desplazaron hasta el establecimiento en un vehículo y, una vez allí, forzaron la puerta y sacaron al exterior una máquina tragaperras. Después cargaron la máquina en el vehículo y abandonaron el lugar para dirigirse hasta O Regueiro, en O Pereiro de Aguiar. Allí habrían extraído el cajetín de la máquina, que contenía unos 3.000 euros de recaudación.
Cuatro días después, el 20 de septiembre, se registraron otros tres robos con fuerza en establecimientos de A Valenzá, en Barbadás. Los hechos afectaron a un negocio de hostelería y a otro de productos congelados, mientras que un tercer asalto, en una guardería infantil, quedó en grado de tentativa.
Los investigadores fueron reuniendo indicios que permitieron relacionar estos hechos con dos hombres. Uno de ellos, de 66 años y vecino de O Regueiro, se encuentra actualmente interno en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar por otras causas. La Guardia Civil lo considera presunto autor de los robos investigados.
El segundo implicado, un vecino de Ourense de 58 años y de nacionalidad española, fue detenido y tras pasar a disposición judicial quedó en libertad.
- Bañeras de mármol y piezas de la balaustrada de hace un siglo entre los restos del derribo del antiguo balneario do Outeiro: la Xunta pide a la Policía Autonómica que acuda al inmueble
- Los camiones del Combo Dominicano se atascaron en Trives pero la orquesta tiró de entrega y talento para mantener la gira: «Nos hicisteis disfrutar igual que siempre»
- Murió tras un error de diagnóstico en las Urgencias del hospital de Ourense después de un accidente en una ambulancia
- Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
- La enfermó el trabajo: una funcionaria de Ourense recibirá una pensión extraordinaria porque la incapacidad por su sensibilidad química múltiple se debe a su actividad laboral
- Reabre tras 3 horas cortada la autovía AG-53 entre Piñor y Cea tras el incendio de un autobús con 63 viajeros de Valladolid
- Vivir a 1.350 metros sobre el nivel del mar: Cepedelo, el pueblo más alto habitado de Galicia
- Así es el 'Xunta 23 ACO', el avión de alta velocidad y 4 horas de autonomía que facilita la estrategia en la extinción de incendios en Galicia