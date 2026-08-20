Movilidad
La CEO, AEVA y la subdelegación se reunen para tratar de mejorar la infraestructura de la N-120
David Martínez Alonso, presidente de la CEO, y Carlos Terán, presidente de AEVA, trasladan la necesidad de acelerar las mejoras en una infraestructura estratégica para Valdeorras y para el conjunto de la provincia
Redacción
La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) reclamaron en la jornada de este jueves el poder avanzar en la mejora de la carretera N-120, conocer la evolución de las actuaciones previstas en esta infraestructura, fundamental para la movilidad de trabajadores, empresas, transportistas y ciudadanía, así como para la conexión de Valdeorras con el resto de Galicia y con la Meseta.
Lo hicieron durante una reunión de trabajo con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, sus presidentes, David Martínez Alonso y Carlos Terán, quienes analizaron la evolución de las actuaciones previstas en la infraestructura durante el periodo comprendido entre los años 2024-2026 y trasladaron las necesidades del tejido empresarial ourensano.
Ambas organizaciones consideran la N-120 una vía estratégica para Valdeorras, tanto por su importancia para el transporte de mercancías como por los desplazamientos de trabajadores y la conexión con el resto de Galicia y la Meseta. Valoran las recientes obras de rehabilitación del firme, pero reclaman que se complementen con actuaciones estructurales y una planificación estable a medio y largo plazo.
Entre las prioridades sitúan la ejecución de carriles adicionales y de adelantamiento entre Os Peares y Ourense, así como el impulso de la futura A-76 entre Ponferrada y Ourense. CEO y AEVA defienden unas comunicaciones adaptadas al volumen de tráfico y a las necesidades económicas y sociales de Valdeorras.
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