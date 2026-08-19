La provincia de Ourense registra la cifra más baja de alumbramientos desde que existen registros

La llegada multitudinaria de visitantes y retornados a los diversos puntos de la provincia de Ourense durante el verano supone todo un lavado de cara de la región, y también hace olvidar, aunque sea por unas semanas, el gran reto demográfico que presenta la zona. Sin embargo, solo hace falta acudir a los datos para recordar los problemas de población que arrastran los concellos ourensanos, y la última información del Instituto Nacional de Estadística no deja lugar a dudas: la primera mitad de este 2026 ha dejado el peor dato de natalidad desde que se guardan registros.

Ourense registra su peor semestre de natalidad

Así lo refleja la actualización más reciente de la publicación, correspondiente al mes de junio. Teniendo en cuenta los datos del primer semestre, la provincia de Ourense ha registrado únicamente 608 nacimientos en 2026. Son 37 nuevos vecinos menos que los anotados en este mismo tramo durante 2025, pero es también la cifra más baja para un primer semestre desde que el INE recopila este dato; es decir, desde 2013.

Estas cifras dejan a Ourense en las cotas más bajas tanto a nivel gallego —es la provincia con menos natalidad, a 179 nacimientos de diferencia con Lugo— como estatal. El dato más demoledor llega al comparar este número de nacimientos con la población existente: en el primer semestre de 2026, Ourense ha acumulado 19,8 alumbramientos por cada 10.000 habitantes, lo que supone ser la segunda provincia de España con menos nacimientos por habitante. Solo empeora el dato la vecina Zamora, con 18,2 nacimientos por cada 10.000 vecinos. La caída de partos respecto a 2025, por su parte, también supone ir a la contra de la tendencia, pues mientras que el conjunto estatal aumentó un 1,1% sus nacimientos entre un año y otro, Ourense los redujo un 5,7%. Este dato es también la segunda mayor caída provincial de España, superada únicamente, una vez más, por Zamora.

Casi cuatro muertes por cada nacimiento

En cuanto al saldo vegetativo, los índices de natalidad no dejan lugar a dudas sobre su resultado, pero los datos van más allá de la tendencia negativa. Entre enero y junio de 2026 se produjeron 2.402 defunciones —42 menos que en 2025—, un dato que casi cuadruplica el de los alumbramientos, lo que quiere decir que, durante este primer semestre, hubo casi diez muertes más que nacimientos cada día. La cifra global indica que por cada nuevo nacimiento hay 3,95 defunciones, lo que supone el segundo peor dato de toda España, solo superado por Zamora —los castellanoleoneses llegaron a las 4,26 defunciones por cada niño que trajeron al mundo—.

Eso sí, que mueran muchas más personas de las que nacen no significa, sin embargo, que la población de la provincia termal esté disminuyendo en la misma medida. Como bien refleja la Estadística Continua de Población del INE, Ourense presenta su mejor dato de población en ocho años, con 307.119 habitantes registrados. Este crecimiento responde fundamentalmente a la llegada de nuevos vecinos internacionales, principalmente desde Colombia, Venezuela o Brasil. La diferencia entre los dos últimos años en los que se tienen cifras completas ejemplifica bien este fenómeno: en todo 2024, la provincia registró un saldo vegetativo negativo de 3.493 habitantes menos, pero el saldo migratorio ascendió hasta las 4.379 personas, de las cuales el 88% procedían del extranjero. Finalmente, el censo anual de 2025 reflejó un incremento de habitantes frente al año anterior.

La inmigración sostiene el crecimiento poblacional

Eso sí, esta mejora debe ser cogida con pinzas, pues estos repuntes no alcanzan para recuperar toda la población perdida durante las últimas décadas, al menos de momento. Es cierto que el número de habitantes de la provincia mejora el de 2018, pero, remontándose hasta el censo de 2011, las estadísticas hablaban entonces de una población total de 328.697 vecinos; es decir, más de 21.500 que siguen faltando respecto a la cifra actual.

La natalidad en la provincia presenta una problemática similar. Aunque haya habido una caída entre el primer semestre de 2025 y 2026, se pueden ver subidas durante este mismo tramo en años anteriores, como en 2023 o el propio año pasado, cuando hubo 24 alumbramientos más que en 2024. Sin embargo, si se amplía la mirada hasta el primer dato disponible, en 2013, la lectura general habla de una clara caída. Aquel año habían nacido 907 niños en esos mismos seis meses; o lo que es lo mismo, en tan solo 13 años, la provincia ha perdido el 33% de su natalidad.

Galicia concentra las madres de mayor edad

Además de por su baja natalidad, la provincia de Ourense también destaca en las estadísticas por la elevada edad de las mujeres que dan a luz. Y es que, según los datos del INE, Galicia es con diferencia la comunidad autónoma con las madres de mayor edad de toda España: las cuatro provincias están entre las cinco que más partos protagonizados por mujeres de 40 años o más registran. La más avanzada es A Coruña, con un 15,3% de madres que dan a luz en esta franja de edad, mientras que Ourense es quien cierra este particular top 5, con un 12,5%. En la provincia termal, la tendencia son las madres de 35 años en adelante, pues representan el 44,1% de los nacimientos, mientras que las menores de 30 años protagonizan poco más de un cuarto de los partos. Además, durante este primer semestre de 2026 se han dado varios casos de lo que se podría calificar como «partos milagro»: hubo cinco nacimientos de mujeres de entre 45 y 49 años, y un caso en el que la madre había cumplido ya los 50 años.