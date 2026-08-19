El OUR Fest revela los seis nombres del cartel de su quinta edición

La quinta edición del OUR Fest ya tiene algunos nombres en su cartel. El festival avanza con seis propuestas que pretenden recoger su identidad y trazar un recorrido por la historia y el presente del rock alternativo: The Jesus and Mary Chain, The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto.

El evento, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre en Expourense, contará tanto con bandas decisivas de las últimas cuatro décadas como con algunas de las voces más personales y estimulantes de la escena actual.

The Jesus and Mary Chain son esenciales para entender la evolución del rock británico, The Mystery Lights son energía de garaje punk y psicodelia neoyorquina, y Fat Dog es la vertiente más explosiva y contemporánea de todo el cartel. A mayores, The Dream Syndicate amplía esa dimensión histórica desde el otro lado del Atlántico y Triángulo de Amor Bizarro representa una de las trayectorias más sólidas y personales de la escena gallega. Finalmente, Germán Salto completa el recorrido con otra forma de entender la música: la artesanía de la canción, el pop orquestral, el power pop y la tradición americana.

El quinto capítulo de un festival que comenzó su trayectoria en 2022 con una identidad construida en Ourense trae una programación cuidada y singular del circuito alternativo. El festival mantendrá su formato de una única jornada y un recinto cubierto en el que la música ocupa el centro de la experiencia. Desde su nacimiento, el OUR Fest trabaja para incorporar a la ciudad al mapa de las grandes giras y acercar a Galicia propuestas nacionales e internacionales que no siempre tienen la oportunidad de encontrar espacio en los circuitos habituales.

Las entradas continúan disponibles en www.ourfest.gal y en www.ataquilla.com, con un precio de 40 euros más gastos de gestión. El evento cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo.