Lucha contra los incendios
La provincia encadenó nuevos fuegos forestales en Maceda, A Gudiña y A Mezquita
Los dispositivos de extinción lograron apagar dos focos en Maceda, iniciados de madrugada | Extinguido el fuego en A Gudiña tras quemar 18 hectáreas
En la madrugada del martes al miércoles el concello de Maceda volvió a ver de cerca las llamas, una imagen que inevitablemente les lleva a pensar en el agosto de 2025. La superficie quemada fue ínfima en comparación, pero el horario del fuego hace sospechar lo mismo que hace un año: la intencionalidad.
En aquel entonces la montaña fue asediada con seis focos que a la regidora municipal, Uxía Oviedo, no le dejaron dudas: «barajamos la intencionalidad como la posibilidad principal. Es, sin duda, una actitud que condenamos rotundamente porque no solo estamos perjudicando el patrimonio natural, estamos jugando con el pan de los vecinos y con sus casas», decía la alcaldesa sobre unas llamas que comenzaron con simultaneidad y a las 23.00 horas.
Un año más tarde y dos horas después, el fuego volvió a las parroquias de A Costa y Vilardecás, sin que llegasen a poner en peligro a los vecinos. En A Costa se cobró 0,35 hectáreas, que ardieron desde las 0.27 horas hasta la extinción pasadas las 06.58 horas, con la intervención de 4 agentes, 3 brigadas y 3 motobombras.
En Vilardecás, las cifras aumentaron. En el incendio que comenzó a las 01.05 horas trabajaron 4 agentes, 6 brigadas y 3 motobombas para asegurar la extinción a las 07.55 horas.
Pero los efectivos no solo tuvieron que trabajar de madrugada en Maceda; en el concello de A Gudiña un incendio que comenzó a las 11.00 horas de la mañana los mantuvo sobre el terreno hasta las 01.13 horas. Aunque la cifra inicial era de 12 hectáreas, el recuento final ascendió a 18,53 hectáreas arrasadas, todas en un foco que para el regidor, Néstor Ogando, «foi intencionado».
Ogando trabaja codo con codo con los GES de A Gudiña y con ellos se pusieron en contacto desde A Mezquita: «chamáronme e en principio parecía que íamos ter que ir a botar unha man, pero ó final dixeron que xa controlaban eles e non tivemos que intervir», decía el regidor sobre un incendio en el concello vecino que a última hora aún no se daba por extinguido, tan solo estabilizado. La movilización de medios fue amplia: 4 agentes, 7 brigadas, 4 motobombas, 1 pala, 2 técnicos, 6 aviones y 4 helicópteros trabajan por lograr la extinción.
Para este jueves el índice de riesgo de incendios da una pequeña tregua en la provincia: solo tres concellos se encuentran en riesgo «muy alto» (A Rúa, Larouco y Baños de Molgas) y no hay ningún municipio en riesgo extremo.
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