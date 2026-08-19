La demolición de la Casa de Baños de Ourense llega ahora al Parlamento de Galicia

El Partido Socialista Galego llevará al Parlamento de Galicia la situación de la Casa de Baños de Ourense tras el incendio del pasado 15 de mayo y la posterior demolición parcial del inmueble este mismo mes de agosto. La diputada socialista por Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta, reclamará a la Xunta explicaciones sobre las actuaciones de inspección, protección y tutela patrimonial realizadas desde el siniestro.

La iniciativa pide que el Gobierno gallego aclare si las obras de derribo ejecutadas por el Concello de Ourense contaban con las autorizaciones necesarias, qué informes técnicos conocía sobre el estado del edificio y qué alternativas fueron valoradas, puesto que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC).

A este respecto, los socialistas subrayan que el incendio y la demolición no pueden suponer «a sentenza definitiva da Casa de Baños», un inmueble integrado en el conjunto de As Burgas y vinculado a la arquitectura de Daniel Vázquez-Gulías y a la identidad termal de la ciudad. Además, recuerdan que tras el fuego llevaron al pleno de junio un plan urgente de rehabilitación que fue aprobado, pero no tuvo progresión.

Ahora, el PSdeG solicitará a la Xunta una evaluación técnica y patrimonial del inmueble para determinar su estado actual, identificar los elementos conservados y garantizar recursos económicos autonómicos para impulsar su reconstrucción.

Esta solicitud llega días después de que la Asociación pola Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) presentase ante la Fiscalía Provincial de Ourense una denuncia para esclarecer si existían informes que avalasen el derribo y determinar posibles responsabilidades penales.

«Esto no puede ser una batalla entre administraciones para ver quién tiene la culpa, la prioridad debe ser salvar lo que queda y poner todos los medios para recuperar la Casa de Baños», manifiesta la diputada, quien pedirá que la Xunta remita un informe parlamentario en el plazo de un mes.