Ourense se viste de gala con el colorido desfile de la 41ª edición de las Xornadas de Folclore

El centro de la ciudad de As Burgas se convirtió, por una noche, en las calles de Dakar, los festivales de Quito o las ceremonias de la República de China. Y todo, al mismo tiempo. Y es que la ciudad de Ourense acogió en la velada de este martes el vistoso y sonoro desfile de la 41.ª edición de las Xornadas de Folclore, que durante la última semana ha llevado a puntos de toda la provincia una muestra de culturas de hasta seis países diferentes. Tras actuar en Valdeorras, A Limia u O Carballiño, las agrupaciones pusieron el casi broche final con toda una exhibición en la ciudad termal.

Seis países llenan de folclore las calles de Ourense

El desfile estuvo encabezado por los ritmos del grupo senegalés Ballet Jammu, que llegó a Ourense desde un barrio marinero de la capital, Dakar. Contando entre sus filas con músicos y bailarines procedentes de todas las etnias del país, deleitaron a los presentes con las danzas más tradicionales, como el sabar o el djembe, llenas de energía y acrobacias extraordinarias. A ellos les siguió la representación armenia, Sebastia Dance Ensemble, un grupo con casi medio siglo de antigüedad que ha recorrido más de 50 festivales de folclore de todo el mundo; y la delegación taiwanesa, YiTzy Folk Dance Theatre, que representa ceremonias religiosas, leyendas y hechos históricos de la cultura china.

Después llegó el turno de Ñukanchik, que durante estos días ha representado en Ourense a la cultura ecuatoriana, un elenco que muestra manifestaciones tradicionales de la cultura montubia, afroecuatoriana, amazónica y andina, siempre con interés en acercarse a los saberes ancestrales. Tras su salida llegó la de los 35 miembros de la agrupación serbia Tucović. Este grupo de danza folclórica procedente de Belgrado engatusó al público ourensano con su colorido vestuario y sus trabajadas coreografías, que lo convierten en uno de los máximos representantes de lo enxebre en el país balcánico. El desfile fue cerrado por la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua, de México, que desde su creación en 1975 impresiona por donde pasa con sus imponentes trajes, resultado de años de investigación sobre las tradiciones del país.

Ribadavia acoge el cierre de las Xornadas

Un año más, todos los participantes, unos 170 artistas, demostraron en sus actuaciones el gran nivel de los repertorios que llevaron hasta 16 escenarios diferentes, lo que confirma que se trata de grupos con un destacado reconocimiento internacional por su interesante trabajo.

La calidad organizativa de las Xornadas es el motivo por el que este festival es miembro activo de pleno derecho del CIOFF-España —Confederación Internacional de Organizadores de Festivales Folclóricos, una organización dependiente de la Unesco— desde 1999, lo que garantiza la presencia de grupos de reconocido prestigio mundial.

Las Xornadas contarán este miércoles con su broche final en los escenarios, ya que Ribadavia acogerá a las 23.00 horas la última actuación de todos los países excepto Senegal. Será en el Auditorio do Castelo y la entrada será gratuita.