Ourense se baña en las termas para escapar del calor: «Es agradable estar dentro y notar el tacto del agua en la piel»

La provincia de Ourense vuelve a estar en alerta por temperaturas extremas esta semana. Este martes, 18 de agosto, la zona del Miño tiene una alerta naranja debido a los 40 grados previstos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Asimismo, la zona de Valdeorras aumenta el color, aunque no el calor. La Xunta sitúa esta zona isoclimática en nivel rojo, aunque con un grado menos de máxima, quedándose en los 39 grados. Por su parte, las zonas noroeste y sur cuentan con una alerta amarilla y temperaturas de hasta 38°.

En contra de la creencia popular, las termas no se encuentran vacías en esta época estival llena de olas de calor, sino que muchos vecinos y turistas encuentran en ellas una manera fácil y gratuita de refrescarse. En A Chavasqueira cuentan con tres vasos a distintas temperaturas: el de 40 grados, el de 28 y el frío, y reciben alrededor de 800-900 visitantes diariamente. «Cuesta un poquito al principio, pero luego, cuando se aclimata el cuerpo, muy bien», aseguran Iago y Carlos Calvo, una pareja de turistas que valoraba que «no es un calor sofocante, se está bien».

Por su parte, Ildefonso Galán explica las razones por las que le gusta bañarse en las termas: «Nos gusta la calidad de las aguas, la zona, el ambiente, la limpieza... sobre todo después de que las restauraran». Él y su familia van recorriendo el circuito, cambiando de una terma a otra: «Se nota la diferencia de estar en una a 38 grados y en otra a 22», aunque no nota esa variación al salir del agua: «No hay mucha diferencia porque la temperatura hoy es alta aquí en Ourense».

Añade que en otoño «se nota más el cambio cuando sales de la terma al exterior», aunque afirma que ahora, en pleno agosto, «es agradable estar dentro y notar el tacto del agua en la piel».

Y para aquellos que prefieren un ambiente más privado, pueden encontrar en Outariz las termas privadas por 6,95 euros que tienen aforo limitado para evitar multitudes. Con un recinto de 11 termas exteriores y 3 interiores organizadas en 2 circuitos, Circuito Zen para la relajación y meditación y Circuito Celta para contracturas musculares, algunas brotan a una temperatura de entre 39 y 41º.

Desde la propia organización recomiendan no exceder de los 10 minutos en cada terma, y acto seguido hacer un choque térmico para activar la circulación y evitar posibles bajadas de tensión y mareos.

Una semana abrasadora

El pasado lunes el calor ya se hacía notar. Según Meteogalicia, Remuíños, en el concello de A Arnoia y la capital ourensana tuvieron dos de los cinco valores diarios más extremos de toda la comunidad autónoma, con 40 y 39,9 grados, respectivamente.

Este miércoles el calor parece dar tregua, ningún concello estará en el nivel rojo, un valor extremo, aunque tanto Valdeorras como la zona del Miño se mantienen en alerta, en esta ocasión con un nivel amarillo y previsiones de 36 grados. El segmento horario con mayores temperaturas, como es habitual, es el que cubre de las 13.00 a las 20.00 horas, en los momentos en que el sol pega más fuerte.

Los expertos recomiendan protegerse del sol usando gorras, cremas de protección solar adecuadas, gafas de sol y tratando de caminar por la sombra. Además, recuerdan la importancia de hidratarse bebiendo agua regularmente, incluso en momentos en los que no se tenga sed. Se deben evitar también comidas pesadas y optar por opciones más refrescantes, así como estar pendientes de los más pequeños y de las personas de edad avanzada.

Para aquellos que quieran hacer deporte, deben usar ropa transpirable e intentar evitar las horas de más calor. Y para quienes se queden en casa, lo mejor es bajar persianas y toldos y tratar de mantener las estancias frescas mediante ventiladores y aires acondicionados. Las personas que viajen en coche deberán conducir con las ventanas abiertas o el aire puesto, y tener cuidado de los cambios bruscos de temperatura que se producen al entrar o salir del vehículo.