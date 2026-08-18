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Incendios Galicia

Un incendio forestal en A Gudiña calcina unas diez hectáreas y moviliza numerosos medios aéreos

El fuego, declarado este martes en Carracedo da Serra, continúa activo y en las labores de extinción participan ocho aviones, cinco helicópteros y ocho brigadas

Incendio en A Gudiña

Incendio en A Gudiña / @BrifLaza

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E. P.

Un incendio forestal declarado este martes en A Gudiña, en la provincia de Ourense, mantiene desplegado un amplio dispositivo de extinción después de haber afectado ya a una superficie estimada de unas diez hectáreas.

El fuego comenzó alrededor de las 12.00 horas en la parroquia de Carracedo da Serra y continúa activo, según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural.

Hasta la zona se han movilizado de forma acumulada un técnico, cuatro agentes, ocho brigadas, tres motobombas y una pala, además de un importante operativo aéreo integrado por ocho aviones y cinco helicópteros.

En las tareas participan medios de la Xunta y del Gobierno central. Entre estos últimos figura una brigada de refuerzo compuesta por 18 bomberos y dos helicópteros.

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Los efectivos continúan trabajando durante la tarde para tratar de frenar el avance de las llamas y lograr la estabilización del incendio, cuya superficie afectada se mantiene por el momento en torno a las diez hectáreas.

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