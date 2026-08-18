Cruzó mal la carretera en Ourense y acabó detenido por tráfico de drogas

Lo que empezó como una intervención por cruzar la carretera por un lugar no habilitado terminó con un detenido por un presunto delito de tráfico de drogas. Ocurrió en la madrugada del pasado 13 de agosto en el barrio ourensano de O Pino, donde agentes de la Policía Nacional localizaron a un hombre que atravesaba a pie varios carriles, con el consiguiente riesgo para su seguridad y para la circulación.

Los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que se encontraban realizando labores preventivas dentro de un dispositivo para detectar posibles puntos de venta de droga, consiguieron interceptarlo a la altura de la mediana. Mientras establecían las medidas de seguridad necesarias para proceder a su identificación, el hombre intentó deshacerse de un envase amarillo que llevaba en uno de los bolsillos.

No llegó muy lejos. Los policías observaron cómo lo arrojaba al suelo y recuperaron el recipiente. En su interior encontraron varias bolsitas individuales con cocaína.

El registro permitió localizar además otros dos envoltorios ocultos entre la ropa del sospechoso. Uno contenía cocaína rosa y el otro, marihuana. Ante estos hallazgos, los agentes procedieron a detener al hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde se realizaron las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.