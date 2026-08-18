Una bodega de O Ribeiro lanza un vino naranja especial para conmemorar el eclipse solar

Tanto si nos lo preguntan hoy como si lo hacen dentro de décadas, todos sabremos contestar dónde estábamos cuando se produjo el eclipse de sol del pasado 12 de agosto, el fenómeno astronómico que, en su fase total, no se vivía en Galicia desde hacía 114 años y no volverá a suceder hasta 2480. Ya sea por lo majestuoso, lo accidental o la indiferencia frente al bombardeo de fotos y likes, el evento dio de qué hablar a toda la sociedad, y no será extraño ver a quienes buscarán en las próximas semanas hacerse con algún recuerdo de ese día de verano. Enmarcar alguna fotografía o guardar con mimo las gafas de observación son algunas de las opciones para cumplir este deseo, pero en el concello de Leiro nace ahora una vía para rememorar a través del paladar: una bodega de O Ribeiro ha producido una edición limitada de vino naranja especial por el eclipse, cuyas botellas fueron envasadas exclusivamente mientras la Luna ocultaba el Sol.

Se trata de la última iniciativa de D'Vagar Adegas, un pequeño proyecto familiar que trata de innovar dentro de la Denominación de Origen más antigua de Galicia. La idea, según cuenta Antonio García, uno de sus responsables, nació de forma prácticamente accidental, pues los hermanos que gestionan la bodega se encontraban embotellando todos los blancos que salieron de la última cosecha cuando se les estropeó la máquina de envasado, a muy poco de acabar la faena. El néctar que les quedó por dejar en botella era justamente el más curioso de la serie: un vino naranja, es decir, aquel que se produce con uva blanca, pero con técnicas empleadas tradicionalmente para las tintas.

Era el primero que elaboraban en su historia, «a modo de experimento», dice García, y, al ver la oportunidad, decidieron darle un toque extra con el evento astronómico: todas las botellas producidas las envasaron a mano exclusivamente durante el eclipse y, de hecho, la etiqueta con la que se venderá indicará la hora exacta en la que el vino fue encorchado, para poder comprobar en qué fase se encontraba el fenómeno durante ese preciso momento.

A menos que se cumpla alguno de los mitos tradicionales de las aldeas, el hecho de embotellarlo durante el eclipse no afecta al carácter de un vino que ya tiene suficiente personalidad como para destacar. Antonio y Alberto, los bodegueros, lo han elaborado con uva treixadura despalillada, que ha fermentado durante ocho meses en sus propias pieles dentro de un depósito de acero inoxidable, para luego macerar limpio otros 90 días. El resultado no tiene un color tan intenso como otros de esta variedad en el mercado, ya que no han roto la uva antes de su fermentación, pero en la cata presenta todos los matices que se esperan: notas cítricas al olfato, la frescura del blanco de O Ribeiro en la entrada al paladar y un regusto final intenso, casi indistinguible del de un tinto, que se lo da ese proceso especial de fermentación.

A la izquierda, el vino naranja edición limitada por el eclipse, acompañado del resto de varidades de D'Vagar Adegas. / Brevebretema

Una edición limitada para amantes del vino

Los bodegueros advierten de que no es para cualquiera. Se trata de un producto «para frikis» del mundillo, como cuenta entre risas Antonio, que de hecho venderán excepcionalmente en botellas de medio litro, pensadas para poder rematarse en una degustación entre amigos. Han producido únicamente 220 unidades de esta edición limitada, que saldrá a la venta a mediados de noviembre tanto en su página web como en algunas vinotecas de la contorna.

No es la primera vez que D'Vagar capta la atención del mundo vinícola por ser innovadores. Lo de hacer vinos disruptivos se está convirtiendo en la seña de identidad de este proyecto, que nació en 2021, cuando los hermanos Antonio y Alberto García heredaron una pequeña finca que ya habían comenzado a trabajar sus abuelos. En 2024 consiguieron su primera añada y ya de esa cosecha nació Napedra, el primer Ribeiro del mundo creado en un ánfora de granito, construida con roca extraída de esa misma parcela. La edición limitada supuso un éxito de ventas que pretenden replicar este año con la segunda edición, pero la innovación no queda ahí: de su finca de tan solo dos hectáreas, este año sacarán a la venta hasta cuatro vinos diferentes solo de uva blanca, con el sello característico de reposar siempre 11 meses en barrica, inox o barro.