Arranca la vendimia en la Denominación de Origen de Monterrei, la última denominación en sumarse a la cosecha más temprana

La vendimia más temprana de la historia llegó ayer a la última de las cuatro denominaciones de origen ourensanas: Monterrei. Las bodegas del sur ourensano son las últimas en incorporarse a un pistoletazo de salida que este año no esperó ni a finales del verano, antes del 15 de agosto ya se recogieron los primeros racimos en Valdeorras, Ribeiro y Ribeira Sacra y, desde este lunes, también en Monterrei.

Desde el Consello Regulador no quieren hablar de estimaciones numéricas, «Tenemos cálculos internos, pero aún no para hacerlos públicos», esgrimen pidiendo un par de días más para ver cómo avanza la recogida de una uva que, eso sí, aseguran que tendrá una calidad «magnífica».

El porqué de esa afirmación se centra en el ciclo fenológico del fruto que fue «muy beneficiado por las condiciones climatológicas registradas, mucho calor, poca precipitación y una notable oscilación térmica entre el día y la noche, han favorecido una maduración óptima», ensalzan antes de prometer que se espera, con todo ello, «la obtención de vinos de gran intensidad, estructura y expresividad» con un «magnífico equilibrio entre el grado alcohólico y la acidez».

La primera adega en ponerse manos a la obra para conseguirlo ha sido Castro de Lobarzán. Con 7 hectáreas y media de viña, la bodega comenzó este lunes a vendimiar a las 07.30 horas en una jornada que hasta este jueves será solo matinal, «hace mucho calor, así que vamos a trabajar solo hasta las 13.30 horas», indica el propietario, Jose Manuel. Él manifiesta que las uvas están «en un estado óptimo», aunque tiene «menor cantidad que el año pasado», vendimia en la que recogió 50.000 kilos entre tintos y blancos.

«Este año obtendremos un poco menos, pero de una calidad buenísima, de momento hemos empezado a vendimiar el godello y ya hemos acabado el bastardo, porque solo hacemos dos barricas. El jueves contamos empezar con treixadura y trabajar de continúo ya hasta terminar todo en un plazo de 10 días». Una fecha de finalización que es anterior al comienzo del año pasado, «en el 2025 empezamos a vendimiar el 15 de septiembre, cada año necesitamos hacerlo antes y antes», concluye.