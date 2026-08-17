Extinguido el incendio del concello ourensano de O Riós que obligó a decretar la Situación 2

El incendio de O Riós quedó extinguido este lunes tras quemar una superficie inferior a las treinta hectáreas, pero ser capaz de poner en vilo a la parroquia de Fumaces, donde fue necesario activar la Situación 2.

La alcaldesa, Eva Barrio, afirmaba a FARO que en el concello no caben dudas de que «foi intencionado» porquer «o modus operandi repítese cada verán», sus sospechas se centran en «un veciño da contorna que pon lumes entre O Riós y Verín» del que ya le hablaron a la Guardia Civil.

El fuego se inició el sábado a las 16.54 horas en una cuneta de la N-525, junto a un acceso a una finca en la parroquia de A Trepa. Desde allí se extendió y puso en riesgo a los vecinos de Fumaces por la proximidad de las llamas a las viviendas. Finalmente no hubo que lamentar daños personales ni pérdidas materiales de importancia, aunque sí daños ambientales: ardieron 28,21 hectáreas de las cuales 18,71 se corresponden con monte raso y 9,5 con monte arbolado.

Para evitar que no fuese a más y lograr la extinción, durante tres días trabajaron sobre el terreno 3 técnicos, 22 agentes, 30 brigadas, 21 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros y 7 aviones, así como numerosas personas de la zona que unieron esfuerzos y sus batelumes para defender su entorno de las llamas.