Cortada la autovía AG-53 entre Piñor y Cea por el incendio de un autobús con 63 viajeros de Valladolid

El incendio de un autobús de pasajeros, registrado a las 17:37 horas de este domingo en el kilómetro 71 de la autovía AG-53, se ha propagado a masa forestal y ha obligado a cortar la autovía en un tramo de ocho kilómetros de uno de los sentidos de la circulación —el que conduce a la ciudad—, entre los municipios ourensanos de Piñor y San Cristovo de Cea. En el vehículo de transporte de personas, en servicio discrecional, viajaban un total de 63 pasajeros procedentes de Valladolid. La Guardia Civil no tiene constancia de daños personales. El bus ha quedado totalmente calcinado.

El vehículo empezó a echar mucho humo por la parte trasera. El conductor detuvo el vehículo en el arcén, para que se bajasen los pasajeros, con el objetivo de ponerlos a salvo. El autobús parado acabó ardiendo y las llamas se han extendido al monte. La Consellería de Medio Rural registró a las 17:51 horas el inicio del fuego en el entorno forestal. La Xunta da por estabilizado el foco desde las 18:30 horas. Fueron movilizados al lugar 3 agentes, 4 brigadas, 2 motobombas, 2 técnicos, 2 helicópteros y 2 aviones.

La Dirección General de Tráfico informa de esta incidencia en su página web. Hay nivel negro —es decir, circulación cerrada— entre los puntos kilométricos 65 y 73, en el sentido Ourense, con todos los carriles afectados. La autovía permanece cerrada en ese punto desde las 17:58 horas. Se han establecido desvíos a la N-525 hasta O Carballiño, donde los conductores de la autovía podrían incorporase de nuevo a la AG-53 a la altura del kilómetro 73. Se refuerza la señalización y los avisos en los paneles.

Zona de la autovía AG-53 afectada por el corte total del sentido Ourense, a causa de este incendio. / DGT

El incidente con el autobús de pasajeros se registró a la altura de la parroquia de San Martiño de Lamas. Para intervenir en el operativo de emergencias, en curso, fueron movilizados bomberos del servicio provincial de extinción de incendios del parque de O Carballiño, así como la asociación de voluntarios de Protección Civil de Cea. También interviene la Guardia Civil de Tráfico así como personal de mantenimiento de la autovía.