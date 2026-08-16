Conducía bebido por la N-541 y colisionó contra el muro y las jardineras de una casa: condenado a pagar los daños a la aseguradora

El 9 de junio de 2024 conducía un coche por la carretera N-541. Había bebido alcohol y se encontraba bajo sus efectos. Sufrió una salida de vía por el margen izquierdo de la carretera, impactó contra la barrera de seguridad y colisionó contra unas jardineras y el muro de cierre de una vivienda. Ocasionó unos desperfectos en la propiedad particular valorados en 1.225 euros. La aseguradora de la propietaria de la casa presentó una demanda civil y el Tribunal de Instancia de O Carballiño da la razón a la compañía. La jueza de la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción condena al conductor a abonar el importe de los daños, más los intereses legales desde el inicio del procedimiento judicial.

Él veía excesivo el importe

Tras la presentación de la demanda, el conductor compareció en el procedimiento, no negó responsabilidad en el siniestro de tráfico pero consideró que era excesiva la valoración de los daños causados en la colisión. Sin embargo, no presentó ninguna valoración alternativa ni un informe pericial. El caso, tramitado como juicio verbal, se resuelve en sentencia sin necesidad de vista.

La Guardia Civil de Tráfico elaboró un atestado de este accidente con un reportaje fotográfico que muestra los daños en el inmueble de la perjudicada. En concreto, en las jardineras exteriores, en el muro de contención y en la puerta metálica de aluminio de la cancilla de entrada a la propiedad. Un perito valoró en 1.225 euros el coste de los trabajos de reparación.

«Valorando el único documento que consta en autos, el informe de valoración de la actora, en el cual se recoge una descripción de las partidas a ejecutar y su cuantificación conforme a la previa inspección visual, no existen elementos que desdigan dicha valoración, que, por otro lado, no resulta desproporcionada desde el mínimo conocimiento del coste de trabajos de construcción o reparación», expresa la jueza, que estima de forma íntegra la demanda de la compañía aseguradora.

La resolución, dictada a principios del pasado mes de junio, admitía la posibilidad de presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense.