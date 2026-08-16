Certezas en O Riós de que el incendio que amenazó a los vecinos fue intencionado: «Sabemos quen o causou, o problema é poder collelo»

A las 20.30 horas de este sábado, la alcaldesa de O Riós, Eva Barrio, se afanaba en A Trepa en colaborar para aplacar las llamas. No podía extenderse en una llamada de teléfono; un foco se reactivó de repente, mientras hablábamos, y la regidora tuvo que cortar para centrarse en la actuación de emergencia, para colaborar como una más con los vecinos y los profesionales en la extinción del fuego que puso en peligro la parroquia de Fumaces y A Trepa. Este domingo, con el frente ya estabilizado, y sin tener que lamentar heridos ni pérdidas materiales de importancia —sí hay daños ambientales en algunas plantaciones—, la regidora no dejaba dudas sobre la impresión mayoritaria en la zona acerca de la causa de este incendio. «Foi intencionado. Sabemos quen o causou, todo o mundo aquí sabe quen é, porque todos os anos por estas datas do verán, e co mesmo modus operandi, pon lumes entre O Riós e Verín. É un veciño da contorna. Xa llo manifestamos á Garda Civil, e algunha vez téñeno interrogado, pero o problema é poder collelo no sitio e no momento, ou que haxa testemuñas», describe Eva Barrio.

El incendio de la parroquia de A Trepa y Fumaces fue detectado el sábado, a las 16:54 horas. Comenzó en una cuneta de la N-525, junto al acceso a una finca, en A Trepa. Según la regidora, el vehículo del sospechoso fue visto pasar por la zona. «Estou segura de que as autoridades están facendo o seu traballo, eu só pode manifestar o que vemos. Se eu o vise personalmente prendendo lume non tería ningunha dúbida en denunciar», expresa la alcaldesa.

Mientras la investigación avanza en sigilo —fuentes consultadas de la Guardia Civil confirman que se trabaja ya en el caso—, los profesionales de extinción continuaban este sábado por la tarde vigilando la zona del incendio, para refrescar los puntos calientes y mantener acotado el frente. Según Medio Rural, el incendio quedó estabilizado a las 13.06 horas de este domingo. A primera hora de la mañana, la consellería desactivó la situación 2, que fue decretada el sábado por el peligro de las llamas para la población de Fumaces.

Brevebretema

«Os medios de extinción estiveron de 10. Houbo moitas motobombas e moitas brigadas. Fixeron un moi bo traballo», elogia la alcaldesa. En la protección de las aldeas cuando el fuego supone un peligro también resulta de gran ayuda el frente vecinal. Numerosas personas de la zona unieron esfuerzos con los bomberos forestales y urbanos, los agentes y técnicos de extinción, mientras los helicópteros y aviones atacaban las llamas desde el aire. Con batelumes, ayudando a tender mangueras e indicando a los especialistas las mejores rutas de acceso, los ciudadanos se volcaron.

La situación más apurada, cuenta Barrio, se vivió cuando el fuego cercó el cementerio de Fumaces, así como una vivienda. Las llamas llegaron al cierre de esa propiedad. Horas después, ya de noche, el incendio avanzaba hacia Feilas, pero los profesionales evitaron la extensión gracias a técnicas como el contrafuego y la apertura de pistas con una máquina buldócer.

El incendio en el entorno del cementerio de Fumaces, el sábado. / Brevebretema

Los bomberos del parque de Verín intervinieron para proteger las localidades de Fumaces y Feilas. Durante la noche del sábado al domingo, un equipo de 18 bomberos forestales de la BRIF de Laza, pertenecientes al turno de disponibilidad, acudió a O Riós para ayudar a cercar las llamas. Pasadas las cuatro de la madrugada, regresaban a base tras haber intervenido en la zona. Los bomberos forestales de la BRIF colaboraron con los del servicio de la Xunta, con tendido de manguera entre esas dos aldeas. El objetivo, conseguido, fue acotar el perímetro.

Las llamas han afectado a una superficie de unas 30 hectáreas. La Xunta ha desplegado un amplio dispositivo, por tierra y desde el aire, para tratar de controlar el incendio. En las tareas de extinción han trabajado a lo largo del operativo 14 agentes, 22 brigadas, 16 motobombas, 3 técnicos, 3 palas, 7 aviones y 3 helicópteros.