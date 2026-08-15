Así es el 'Xunta 23 ACO', el avión de alta velocidad y 4 horas de autonomía que facilita la estrategia en la extinción de incendios en Galicia

Dispone de más autonomía de vuelo y de mayor capacidad para el transporte logístico y de personal. La base aérea transfronteriza de Verín-Oímbra, situada en uno de los distritos forestales más afectados por los incendios en Galicia, alberga un nuevo avión dedicado a la coordinación y vigilancia. Se llama Xunta 23 ACO. Esta aeronave de alta velocidad se encuentra a pleno rendimiento desde el 1 de agosto, colaborando en el dispositivo de la Xunta para luchar contra el fuego en la época de riesgo alto. Este nuevo avión se une a dos helicópteros de coordinación con los que ya contaba el plan autonómico contra los incendios, el Pladiga.

El director xeral visitó la base transfronteriza de Verín-Oímbra, donde opera el nuevo avión de coordinación. / FDV

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, visitó la base de Verín-Oímbra. La Consellería do Medio Rural destaca que las aeronaves de coordinación, complementarias a los medios aéreos utilizados para la extinción con descarga de agua, «proporcionan datos esenciais en tempo real para a toma de decisións tácticas e estratéxicas, permiten unha supervisión continua do operativo, acceso visual a zonas ocultas pola orografía ou polo fume, e facilitan a comunicación», resalta la Xunta.

Cabina y puesto de mando del avión. / FDV

En paralelo a las tareas de coordinación y vigilancia, dos técnicos se encargan del análisis y de la evaluación continua del incendio, para apoyar a personal de tierra en su despliegue en la zona afectada. La incorporación de este nuevo avión amplía la posibilidad de cobertura y la franja de trabajo, ya que cuenta con hasta 4 horas de autonomía.

Este año hay cuatro medios aéreos más en el dispositivo de la Xunta contra los incendios que en el verano de 2025. Además del nuevo avión de coordinación se han incorporado dos aviones de carga en tierra —ya operativos—, y un helicóptero pesado que la Xunta estrenará en septiembre.

Galicia dispone de 23 medios aéreos de la consellería. Si se cuentan las aeronaves del Gobierno, en esta campaña de 2026 hay más de 30 aeronaves preparadas para extinción de incendios en la comunidad.