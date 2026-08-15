La sede en Ourense de la Agencia Tributaria supera los niveles máximos de radón y se harán obras: «La finalidad es proteger a los trabajadores de los efectos perniciosos sobre la salud»

La evidencia científica constata que la exposición a gas radón en interiores eleva el riesgo de cáncer de pulmón. Es un elemento reconocido como agente carcinógeno humano. El Ministerio de Sanidad indica que «un número significativo del actual parque de edificios presenta concentraciones elevadas de este gas», lo que conlleva que la exposición al radón se considere como «un problema para la salud pública». Los efectos aumentan «notablemente» entre los fumadores, «debido al efecto sinérgico de radón y tabaco», señala la autoridad estatal. En la delegación de la Agencia Tributaria en Ourense —un imponente edificio de piedra ubicado en la confluencia entre las calles Concordia y Santo Domingo— se llevarán a cabo obras para reducir la concentración de radón. La intervención ha sido contratada por 61.709,02 euros, IVA incluido, para mitigar la entrada de gas al edificio. Una empresa ourensana ubicada en el parque empresarial de O Pereiro de Aguiar se hará cargo de los trabajos de adaptación de la instalación de ventilación y de las actuaciones encaminadas a la eliminación de gas radón. En el procedimiento administrativo de contratación la mercantil registró la única oferta presentada. La adjudicación de las obras compete a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia, con sede en A Coruña. El anuncio de formalización del contrato fue publicado en la edición de este viernes del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El plazo de ejecución es de tres meses, el periodo fijado. El presupuesto máximo para esta intervención fue establecido en 63.617,53 euros, impuestos incluidos. La adjudicación fue al final por 61.709,02.

El edificio de la delegación provincial de la Agencia Tributaria tiene un uso compartido por las oficinas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y el Ministerio de Hacienda. Es un edificio histórico, datado por el Catastro en 1900 y sometido a una reforma de calado en 1962. Las dependencias de la delegación en Ourense de la Agencia Tributaria tienen una superficie total construida de 6.050 metros cuadrados, en una planta semisótano, una planta baja, tres plantas altas y una planta bajo cubierta. El edificio «se encuentra afectado por la presencia de gas radón en sus instalaciones, tal como se desprende de las mediciones realizadas en el mismo», afirma la delegación gallega de la Agencia Tributaria en la memoria justificativa de las obras.

El radón es un gas radioactivo «que se manifiesta de forma invisible e inodora, que suele concentrarse en espacios cerrados, resultando perjudicial para la salud en función de la intensidad y el tiempo de exposición», admite la autoridad. La normativa exige mantener el promedio anual de concentración de radón por debajo de los 300 Bq/m3 (bequerelios por metro cúbico) en locales habitables. «Procede llevar a cabo las actuaciones necesarias que permitan implantar medidas de protección», señala la AEAT. Los resultados de las mediciones dan valores superiores en el sótano, la planta baja y la planta primera. Los trabajos que se llevarán a cabo tienen por finalidad «reducir la penetración del gas radón en el interior del edificio». El objetivo de la intervención es «mitigar la entrada del gas al interior».

Acceso a la delegación provincial de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda. / Brevebretema

Detalles de la intervención

Según la memoria, está previsto proceder a la excavación del terreno bajo el edificio y a la instalación de arquetas enterradas para la captación del gas radón y los conductos de evacuación hasta la cubierta del edificio. Asimismo, se prevé la instalación y montaje de ventiladores helicocentrífugos para la impulsión del gas a través de los conductos, incluyendo la modificación de la instalación eléctrica. Por último se llevará a cabo la reposición del pavimento demolido, así como el sellado de grietas y fisuras.

El proyecto de las obras está marcado por la propia administración. El informe fue presentado en febrero de este año por un ingeniero industrial. «Para alcanzar el objetivo de mitigar la concentración y presencia de gas radón en el interior del edificio se prevé la instalación de un sistema de despresurización bajo el terreno, junto con el sellado exhaustivo de grietas, juntas y elementos de encuentro de grietas en los cerramientos situados entre el terreno y los locales habitables», indica la Agencia Tributaria.

La administración califica la actuación de «prioritaria y necesaria, por motivos de salud, prevención de riesgos laborales y bienestar de los trabajadores, debido a la repercusión directa que dicho gas puede tener sobre la salud». «Por lo tanto, la finalidad última es proteger a los trabajadores de los efectos perniciosos sobre la salud que pueden derivarse de la exposición prolongada a concentraciones elevadas de gas radón en el interior del centro de trabajo en que prestan servicio».