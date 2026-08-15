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La historia de la ciencia contada con malabares

Ramón Gato interpretó en Ourense la obra «Alúa, un bosque itinerante», en la biblioteca de A Carballeira. La actividad está enmarcada en el programa «Ler conta moito» que fomenta lectura de los niños y niñas

El artista, en una imagen de su web durante un espectáculo con malabares.

El artista, en una imagen de su web durante un espectáculo con malabares. / Fragadosmouros.com

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Andrea Rodríguez

Ourense

Aproximadamente una treintena de niños y niñas han acudido este viernes 14 de agosto a ver a Ramón Gato, uno de los creadores de la compañía Fraga dos Mouros, interpretando la obra «Alúa, o bosque itinerante» en la Biblioteca Municipal de A Carballeira. «Traemos unha obra que explica a historia da ciencia a través dos malabares», declara Gato, «así facemos algo educativo cos contidos». Añade que «funciona moi ben, porque é un xeito divertido de aprender». La actividad está enmarcada en el programa «Ler conta moito» que promueve la Xunta de Galicia en colaboración con entidades locales, y con el que Gato ya había actuado en otros lugares: «Levamos 4-5 anos indo por toda Galicia», aunque es su primera vez en A Carballeira.

En Ourense todavía quedan tres representaciones este mes: la primera es en la Biblioteca Municipal de San Francisco el próximo lunes 17 con Ana Meilán y la obra «Un universo na túa maleta», que durará unos 45 minutos; el viernes 21 vendrá a la biblioteca de A Carballeira Manuel Solla con la historia «Iguais e diferentes», que tendrá una duración aproximada de 50 minutos; para finalizar, Galerna Crúa acudirá a la Biblioteca Municipal de A Ponte el siguiente miércoles 26 con «Cantos e contos da foresta», que durará alrededor de 70 minutos. Todas ellas comenzarán a las 11 horas.

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Fraga dos Mouros

Fraga dos Mouros nació en 2021 combinando las inquietudes y pasiones de Ramón Gato y María Alkayali: la naturaleza, el patrimonio cultural gallego, la divulgación y las artes escénicas. A partir de ahí, realizan distintas actividades: cuentos teatralizados y musicados, talleres escénicos, espectáculos divulgativos, el cuidado de un espacio natural y el análisis ecológico del mismo.

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