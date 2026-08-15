Ourense prevé superar de nuevo los 40º grados tras el leve bajón del fin de semana

Las altas temperaturas siguen sin dar tregua a la ciudad termal. Tras valores que han dejado a muchos fuera de juego durante esta semana, el leve bajón que tuvieron los termómetros durante las jornadas del viernes y del domingo no llegaron ni a ser un respiro que volverá a coger fuerza durante estos días hasta mediados de la semana que viene. Pese a que no se constató que Ourense estuviera sufriendo otro episodio de ola de calor por parte de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), ha sido una semana de calor muy intenso, con un pico extraordinario especialmente en la jornada del pasado miércoles, momento en el que Ourense alcanzó los 40 grados.

Lo mismo sucedió el jueves, momento en el que la estación de AEMET en Ourense registró una temperatura máxima de 40 grados a las 17:20 horas. Ese mismo día también se alcanzaron valores muy elevados en otros puntos de la provincia, como Verín, con 39,8 grados, y O Barco, con 38,8. Estando las mínimas de toda la semana rodando los 19 grados.

Mientras, el viernes y el sábado el calor pudo aflojar un poco en una media de 35 grados en la ciudad. Un breve episodio que dejó ver a muchos ourensanos y turistas disfrutando del día festivo de la Asunción de la Virgen María en entornos con agua cerca para facilitar pasar la jornada puesto que pese a la bajada del mercurio en el termómetro, el ambiente continuaba especialmente cargado.

No osbstante, algunos como Isidro y Martina, llegados desde Canarias, junto a sus amigos Montse y Carlos y los hijos de ambas parejas, pudieron hasta disfrutar de las termas de Ourense ante esa bajada de las temperaturas que para si supone un gran salto con respecto a los valores alcanzados en su Tenerife natal. Aunque lamentaron que no hubiera un sitio en el que comprar agua cerca ya que hasta para ellos es algo más que imprescindible en estos días.

Eva, Martina, Isidro, Gara, Carlos, Darío, Carla y Montserrat llegados desde Tenerife. / Iñaki Osorio

La AEMET advirtió sobre lluvias en ciertos puntos de la provincia que, algunas incluso con riesgo de tormenta, que llegaron a materializarse por el sureste de la provincia, la montaña ourensana o el área de Valdeorras.

Si bien se espera que en esta jornada de domingo los valores alcancen hasta los 38 grados, dejando la zona sur, noroeste y cuenca del Miño activadas por aviso amarillo. Un dato nada esperanzador para continuar con la segunda mitad del mes de agosto, puesto que la AEMET continúa advirtiendo sobre la condiciónde estas jornadas serán aún más calurosas de lo que ya son normalmente en este mes estival.

Los ourensanos verán alguna nube este próximo lunes pero eso no será indicativo ni de lluvia ni de bajada de las temperaturas, que esperan volver a pasar el umbral de los 40 grados llegando a alcanzar los 41 grados. Situación pareja de cara al martes, que será el pico más alto de la semana según las predicciones de la agencia estatal que fija la máxima de esta jornada en en 42 grados. Las mínimas para ambos estarán en los 19 grados. No será hasta el miércoles cuando se podrá apreciar una bajada en los valores, aunque eso no signifique que el ambiente deje de estar cargado dado que rondarán los 35 grados en Ourense.

El respiro real llegará el jueves, cuando Ourense se prepare para descender hasta los 30 grados en los valores máximos y las mínimas se planten en torno a los 17 grados. Lo que continuará durante la jornada del viernes con un máximo de 29 grados y las mínimas que caerán hasta los 15 grados.

Desde la Agencia y demás instituciones recuerdan no olvidar la precaución en este tipo de jornadas tan abrasivas que pueden afectar gravemente a la salud y por ello se han de tomar aún más medidas al superar la barrera de los 40 grados. Especialmente en problación envejecida o con problemas de salud.

Tratar de evitar salir en las horas meridionales del día, beber siempre mucha agua, cubrirse la cabeza de sol y evitar el acohol o consumir menos refrescos pueden ayudar significativamente el riesgo de sufrir algún golpe de calor a lo largo del periodo estival.