Obra pública
Mejoras en las aceras y zonas de paso en los entornos del edificio judicial de Ourense y la comisaría provincial de la Policía Nacional
Una intervención de la Xunta de Galicia en la calle Velázquez favorce la accesibilidad de peatones y sillas, mientras que una actuación del Concello de Ourense amplía el área de paso a pie en la calle Ángel Barja
Las obras no se detienen en agosto, porque el verano es una época favorable para las tareas de asfaltado y de hormigonado, puesto que las altas temperaturas contribuyen a que el proceso de secado y consolidación de los materiales sea más rápido. Además, aun con el empuje del turismo, hay menos movimiento y tráfico que en otras épocas del año, por lo que los trabajos causan, por tanto, menos perjuicio a los ciudadanos. Dos de las numerosas obras estivales en marcha en la ciudad tienen por objetivo mejorar zonas de tránsito de los peatones y delimitar las áreas de parada y estacionamiento permitidas, en los entornos del edificio judicial de O Couto y de la comisaría provincial de la Policía Nacional, en el barrio de As Lagoas, dos sedes institucionales y administrativas a las que acuden a diario centenares de personas.
En la calle Velázquez ha mejorado la conexión con Francisco Llorens y el enlace con el camino peatonal del puente del Milenio, con aceras anchas que impiden que los estacionamientos en batería dejen sin paso a peatones y sillas. Es una intervención de la Xunta de Galicia en una de las calles incluidas en el plan de actuación de la administración gallega en la capital. En Bispo Lourenzo, en el tramo de enlace del edificio judicial y Vistahermosa, también se ejecutan mejoras.
Por otra parte, junto al aparcamiento exterior de la comisaría provincial de Policía, una obra del Concello de Ourense en la calle Ángel Barja ensanchará la acera para mejorar el paso de personas por ese punto. Además se señalizará una isleta con zona prohibida de estacionamiento, para permitir las paradas puntuales y necesarias de vehículos oficiales durante los servicios policiales.
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