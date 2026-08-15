Situación 2 en un incendio forestal en O Riós: las llamas se aproximan a Fumaces

En una jornada que ha conjugado en el sureste de la provincia de Ourense temperaturas por encima de 32 grados, tormentas aisladas y un riesgo de incendio forestal de nivel muy alto, el municipio ourensano de O Riós registra este sábado, día festivo del 15 de agosto, un incendio forestal en la parroquia de A Trepa y Fumaces. Los trabajos de extinción del fuego, detectado a las 16.54 horas de la tarde, movilizan un amplio operativo compuesto por varios medios aéreos, más los bomberos, agentes y técnicos forestales que actúan por tierra. Ha sido necesario activar como medida preventiva la situación 2, por la peligrosa aproximación de las llamas al núcleo de Fumaces.

Según la información de Medio Rural, las llamas afectan de momento a una superficie de unas 8 hectáreas. La Xunta mantiene desplegado un amplio dispositivo, por tierra y desde el aire, para tratar de controlar este frente. En las tareas de extinción trabajan dos técnicos, seis agentes, nueve brigadas, siete motobombas, dos palas, dos helicópteros y siete aviones.

Durante la noche del viernes al sábado, los bomberos forestales trabajaron para evitar que un incendio declarado en Quins, en el municipio de Melón, alcanzase una gran magnitud. El fuego comenzó a medianoche —fue detectado a las 0:27 horas— y continuaba activo este sábado por la tarde. Las llamas han afectado a una superficie de unas 4 hectáreas.

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Según Medio Rural, en este operativo fueron movilizados 11 agentes, 21 brigadas, 15 motobombas, 2 palas, 2 técnicos, así como 3 helicópteros y 4 aviones.