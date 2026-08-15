Galicia celebra Santa María y San Roque con mucha música y un 'boom' de fiestas parroquiales: «Cuando empezamos a organizar ya no quedaban orquestas»

Galicia se prepara para salir de fiesta en este fin de semana del 15 y 16 de agosto. Entre Santa María y San Roque, acudirán a la comunidad autónoma un total de 70 grupos, 59 orquestas, 28 discos móviles, 23 charangas, 38 dúos, 19 tríos y 11 solistas. Una de las localidades que está de celebración es la ourensana de Amoeiro, que contó el pasado viernes 14 con la Orquesta Fuego y con DJ Brais: «Hubo muchísima gente, tanta que estuvimos hasta las ocho de la mañana», cuenta Eligio González, presidente de la Comisión de Fiestas. La noche de este sábado 15 actúa Azúcar Moreno, por lo que esperan «a lo mejor, más de 5.000 personas». En la verbena tocarán &Roll y DJ Marcos Kintana. Para finalizar, el domingo 16 vendrá el Grupo Eric Hidalgo Prime y el DJ Acqua Music.

González cuenta las dificultades de organizar este tipo de eventos: «Si es una fiesta de un fin de semana, requiere mucho trabajo porque necesitas mucha gente que te eche una mano; hay que tener todo muy bien organizado porque viene todo el mundo de golpe». En su caso, son 5 personas en la comisión, aunque colaboran alrededor de 20.

Comenzaron a planear todo hace solo 4 meses, lo que les generó algunos obstáculos: «Cuando empezamos ya no quedaban orquestas. En Galicia se redujo el número de orquestas yo creo que en un 200%, entonces fue complicado», explica. Aun así, tuvieron suerte: «A través de un amigo, conseguimos ahí unas orquestitas y conseguimos traer a Azúcar Moreno, que es la atracción de la actividad».

Miembros de la comisión de fiestas de Amoeiro. / Iñaki Osorio

González cree que tras la pandemia la gente tiene muchas ganas de fiesta y no resulta más difícil organizar eventos: «El primer año sí fue complicado, porque había muchas restricciones y había muchas cosas. Pero ahora no hay nada; la gente tiene ganas de divertirse. Yo creo que el tema de la pandemia fue como un impasse a la vida de decir «hay que disfrutar de la vida porque en cualquier momento nos volvemos a encerrar»».

A mayores, asegura que hay mucha tradición en el pueblo con ambos patrones. El sábado «tenemos una misa cantada con procesión», con la violinista Tatiana y la Escola de Música Tradicional do Concello de Amoeiro: «Va mucha gente y es muy bonito». Y el domingo se celebrará otra misa solemne en honor a San Roque, seguida de una sesión vermut con la Charanga Los Caliqueños.

Un grupo de música tradicional en Amoeiro. / Iñaki Osorio

Semana Cultural

González añade que ellos llevaron a cabo también una Semana Cultural previa al fin de semana de la fiesta: «Empezó el sábado pasado, y necesitábamos mucha más gente porque no duermes, estás siempre pendiente de muchas cosas... es complicado». Cuenta que ya había realizado esta iniciativa en el año 2000, y que ahora que volvió a la organización quiso hacerla de nuevo porque «la Semana Cultural es para el pueblo. A las fiestas aquí viene mucha gente de fuera, pero la Semana Cultural es gente casi toda del pueblo y ves a la gente mayor que sale de casa, viene para aquí, se ríe, baila... es muy gratificante, muy bonito y gratificante a la vez».

En su programación estuvo el sábado de juegos populares; el domingo hubo una andaina en colaboración con la Asociación Contra el Cáncer y a la tarde una exhibición de patinaje y de juegos de gimnasia rítmica en el pabellón. El lunes celebraron una fiesta gastronómica: «Hicimos concurso de tortillas y paellas que fue todo un éxito, había más de 500 personas». El martes tuvieron 2 horas de teatro con «unos sketches que nos hicieron unos amigos». El miércoles, aprovechando el eclipse, lo vieron desde allí: «Repartimos gafas e hicimos una chorizada y una queimada», que acompañaron con música. El jueves, programaron una fiesta mexicana: «Fue un desborde, con más de mil personas, se nos fue un poquito de las manos».