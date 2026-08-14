Vivir a 1.350 metros sobre el nivel del mar: Cepedelo, el pueblo más alto habitado de Galicia

Vivir a 1.350 metros sobre el nivel del mar no ha de ser fácil. Por ellos los últimos censos marcaban los 17 habitantes, si bien en verano el retorno de familias y curiosos siempre anima. Así es vivir en Cepedelo, una pequeña aldea del municipio ourensano de Viana do Bolo, donde la montaña marca el ritmo especialmente en los meses de invierno. Un lugar donde no se puede obviar el frío, las heladas y la nieve, en lugar situado en el entorno de las montañas de Trevinca y próximo a la provincia de Zamora. Precisamente esa altitud convierte a Cepedelo en un lugar singular, siendo el pueblo habitado más alto de Galicia.

Así, en la jornada de este viernes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, asistía a la inauguración del monumento y de la placa conmemorativa que reconocen a esta aldea como el punto habitado más alto de la comunidad gallega. Consideran que la altura de la localidad sobre el nivel del mar constituye un buen exponente del turismo de interior, con un patrimonio histórico y etnográfico significativo.

La acreditación viene de la mano del Área de Registro Central de Cartografía, así como del Instituto Nacional de Estadística (INE). El monumento fue promovido por la Asociación de Vecinos de Cepedelo y consiste en un bloque rectangular de granito de 2 por 1,30 metros, cubierto con una estructura de pizarra a modo de tejado, en el que se encuentra incrustada la placa conmemorativa.

La elección de esta fecha tampoco es casual. La inauguración coincide con la tercera edición de la Festa do Caldo de Cepedelo, integrada en las fiestas patronales de la Asunción que tendrá lugar entre los días 13 y 16 de agosto. Durante estos días, la localidad se convierte en punto de encuentro para vecinos, familiares y visitantes. La celebración gastronómica, que nació para recuperar y poner en valor las tradiciones de la aldea, se ha convertido en una muestra de cómo la gastronomía puede servir también como herramienta para mantener vivo el rural. El director de Turismo de Galicia destacó que la festividad «constituye un ejemplo de iniciativa vecinal orientada a la dinamización del medio rural mediante la gastronomía, el patrimonio y el turismo», poniendo en valor la implicación de la población local".

Xosé Merelles también explicó que tanto la aldea como la fiesta «representan a la perfección los valores de singularidad y autenticidad del destino promovidos por Turismo de Galicia en su Estrategia de Turismo 2030». En este sentido, Cepedelo se convierte en un «ejemplo del modelo turístico por el que estamos apostando, con capacidad para consolidarse como referente de un turismo de interior que promueve oportunidades en el medio rural gallego», añadió.

Potencial del turismo de interior en Ourense

Esta apuesta por Cepedelo refleja la iniciativa de seguir diversificando la oferta turística gallega y reforzando el atractivo de los destinos de interior. Los datos turísticos del primer semestre del año muestran una evolución positiva de esta actividad en la provincia de Ourense, con 163.602 viajeros, un 6,9 % más que en el mismo período de 2026. En este contexto, la apuesta por estos destinos permite avanzar hacia una oferta turística más diversificada y menos concentrada en los grandes núcleos y destinos tradicionales, lo que favorece la llegada de visitantes al interior de Galicia.

El turismo internacional también evidencia nuevas oportunidades para el destino gallego, al aportar más de 30.000 viajeros extranjeros a la provincia en lo que llevamos de año, con un incremento de casi el 20 %.