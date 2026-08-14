El Festival Espírito Ribeiro se celebra los próximos 22 y 23 de agosto: «É un clásico que combina música, artesanía e viño»

El Festival Espírito Ribeiro llega a Laias los próximos sábado 22 y domingo 23 de agosto. La celebración, que varía cada año entre los concellos de Castrelo de Miño, A Arnoia y Cenlle, tendrá lugar en el Campo do Cabalo, en este último municipio.

El coordinador del festival, Juan Rivas, ha presentado el cartel en el que aparecen nombres como «Cómplices, uno de los máximos representantes de la música gallega; creo que un concierto de Cómplices contiene así como 9 o 10 canciones que se pueden cantar en toda España» o «Montoya & Carmona, que llegan de hacer las fiestas de San Isidro». Además de ellos, quienes amenizarán la velada del sábado, el domingo habrá un homenaje a Buena Vista Social Club y acudirá el grupo Queiman Folk Rock, convirtiendo «de nuevo al Ribeiro en la gran Toscana gallega», asegura Rivas. A mayores, y pensando en los más pequeños, Pablo Estévez Magia dará un espéctaculo el día 22 a las 20 horas y el día 23 habrá hinchables de agua de 17h a 20h, en el llamado Xacobeo Splash.

Tres concellos unidos

El alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, ha resaltado la unión entre su concello y los de A Arnoia y Cenlle: «creo que é o único festival de Galicia onde tres concellos irmáns únense da man para promocionar o motor económico do noso territorio, do Ribeiro, a denominación de orixe máis antiga de Galicia e casi de España», siendo la segunda a nivel nacional. Pazos añade que «queremos promocionar o noso, á nosa xente, poñer en valor tanto traballo que se fixo das mans dos nosos homes e mulleres e chegamos ao punto no que estamos hoxe en día: uns viños de calidade recoñecida que teñen premios a nivel mundial» a través de una celebración que «antes facíamos itinerante venres, sábado e domingo, e agora mesmo a facemos cada ano nun concello para economizar e poder facer algún cartel máis potente».

Por su parte, el alcalde de A Arnoia, Rodrigo Aparicio, ha subrayado que «en ningún momento hai interés nin ganas de superar a nadie nin de estar por encima de nadie» y afirma que «somos un complemento a outras actividades e outros eventos de promoción que se fan alí, nesa comarca». La alcaldesa de Cenlle, Rebeca Sotelo, ha puesto énfasis en el ambiente de este año: «é á beira do río, onde temos unhas vistas preciosas», e invita a todo el mundo a probar los vinos ya que «tanto colleiteiros coma adegueiros teñen moito traballo ao longo de todo o ano» para poder hacerlos.

Por otro lado, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, destaca que «o Espírito Ribeiro é un clásico que combina música, artesanía e viño», y el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, afirma que el motor fundamental, «ademais da posta en valor do produto estrela da comarca», del festival es la cooperación entre los tres concellos «que decidiron unir as súas forzas e o seu presente para facer este evento que se proxecta cara ao futuro, como así leva sendo ao longo destes anos».