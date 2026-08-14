El Campamento Urbano se despide con fiesta de la espuma y sesión de DJ

El Campamento Urbano ha llegado a su fin entre fiestas de la espuma y sesiones de DJ. Alrededor de 800 menores se han despedido este jueves 13 de agosto de la 39ª edición de esta iniciativa de la Asociación Xuvenil Amencer.

«Facemos dous grupos, os de 8 aos 11 anos por un lado, e os de 12 ata os 14, por outro», explica Xulio César Iglesias, gerente de Amencer. De 11:30 horas a 12:30 horas uno de los grupos disfruta de la espuma y el otro del baile, y de 12.30 horas a 13.30 horas se intercambiaron. «Ás 13.30 horas temos o xantar: comeremos aquí polo patio e regalaremos doces e froita das pastelerías e froitarías de Ourense», añadía el gerente antes de apostillar que «despois iremos ao teatro e teremos a «velada dos urbaniños»; cada ano facemos un obxecto especial e a cada grupo de idade dámosllo aos máis simpáticos, aos máis ruidosos... Finalmente, remataremos cunha foto nos campos de baloncesto de todos os participantes, coma todos os anos».

Los niños y niñas del campamento disfrutaron de la fiesta de la espuma. / Iñaki Osorio

Por su parte, los jóvenes de 15 y 16 años tuvieron su despedida el miércoles 12: «Vimos o eclipse dende aquí arriba, con gafas e saíu todo moi ben, porque hai que ter eses medios de seguridade. Logo tiveron unha cea con pizzas que lles regalamos, estiveron nunha terraza e chegamos ás doce da noite».

Desde la organización están satisfechos con el resultado del campamento: «Estamos moi contentos, primero porque hai cerca de 800 menores de 16 anos e 120 maiores de 16, entón son grupos moi grandes. Hai relación moi boa cos animadores e entre eles, entón nós cremos que ese nivel de convivencia estivo xenial». Además, Iglesias asegura que «as actividades programáronse todas, porque este ano non houbo choiva nin cambios significativos. O sol si que é forte, pero polas tardes xa facemos actividades aquí na sede do campamento ou visitas a distintos sitios nos que a xente está baixo cuberto».

Los participantes del campamento durante el Día de la Despedida. / Iñaki Osorio

Por las noches también llevaron a cabo distintos entretenimientos, como «concursos musicais» o el «xogo de Rommel e Montgomery». Suelen ser grupos «axeitados» de 40-50 personas, aunque el miércoles, con los mayores, llegaron a ser «cerca de 140». Cara el año que viene, esperan que sea «un pouco máis especial, por ser o 40 aniversario».

Las amistades continúan

Iglesias afirma que no hay espacio para la tristeza ya que el campamento «ten a vantaxe de que moitos quedamos aquí, polo tanto, a despedida non é unha despedida» y deja claro que «a nosa intención é que o pasen ben con nós, pero tamén sen nós; que creen lazos de amigos e que o próximo luns poidan ir a Oira, a Monterrei, á praza do seu barrio eles sós». Aclara que «o obxectivo é que nós somos mediadores e o que descubrimos é unha cidade que ten recunchos e posibilidades de pasalo ben en verán, para que eles logo se autoxestionen e poidan divertirse».

Aun así, el campamento contó con participantes de cuatro continentes y de diferentes países y comunidades autónomas: «Cando dicimos que hai cerca de 60 colexios, e en Ourense hai 30-40, é porque hai xente de Madrid, de Extremadura, de Portugal, de Francia, de África, de América... porque Ourense sabemos que é terra de migración e en verán vén moita xente, entón aquí participan e incorpóranse».