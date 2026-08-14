Bañeras de mármol y piezas de la balaustrada de hace un siglo entre los restos del derribo del antiguo balneario do Outeiro: la Xunta pide a la Policía Autonómica que acuda al inmueble

Los elementos metálicos ornamentales, fabricados por la Fundición Malingre, que el arquitecto modernista Daniel Vázquez-Gulías diseñó a principios del siglo XX para la Casa de Baños do Outeiro, para embellecer la escalera modernista del balneario, también se replicaron en otra de las obras más emblemáticas de este proyectista de mente privilegiada, en el Hotel Roma, uno de los edificios civiles que transformaron la ciudad de Ourense gracias a la visión de este arquitecto. Las piezas de fundición de la balaustrada que daba acceso al histórico balneario se encontraban tiradas este viernes entre bañeras de mármol y otros restos del proceso de demolición iniciado el lunes en la antigua instalación termal, compuesta por tres edificios, que quedó destrozada el pasado mayo por un incendio, después de años de abandono, expolio y okupación, un deterioro que se agravó desde que en 2016 el Concello asumió la propiedad. «Las piezas de la balaustrada de Malingre están tiradas, junto a las bañeras de mármol. Alguna bañera está rota. Es brutal. Siento mucha impotencia por la falta de sensibilidad. No se cuida el patrimonio», lamenta Lucila Vázquez-Gulías, nieta del arquitecto y presidenta del centro cultural que preserva el legado de Daniel y que también tiene entre sus fines velar por la protección del patrimonio cultural e histórico.

El incendio que motiva este derribo es la consecuencia de «una negligencia por omisión y una desidia del propietario, el Ayuntamiento. ¿Cómo se hubiera actuado por parte de las administraciones, si el dueño hubiera sido un particular?», reflexiona Vázquez-Gulías. La presidenta del centro cultural critica «el secretismo» por parte del Concello con esta intervención. Apremia a la administración local a evitar la posible sustracción de los objetos de valor histórico depositados entre los escombros. «Es urgente que se haga un traslado y custodia de estos elementos, ante la posibilidad de una pérdida. Si eso sucede el Ayuntamiento incurriría en responsabilidad por negligencia», avisa Lucila.

Restos del proceso de demolición en el entorno de la antigua Casa de Baños do Outeiro. / Brevebretema

Tras una consulta de FARO ante la controversia generada con este proceso de derribo en un inmueble que está catalogado y protegido, la Consellería de Cultura asegura que «en canto a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tivo coñecemento do acontecido na Casa de Baños do Outeiro, abriu un expediente de dilixencias informativas co fin de reunir todos os datos sobre este feito. Ademais, notificou de oficio ao Concello a petición desta información e tamén o emprazou á paralización da demolición do inmoble ata que se resolvan e clarifiquen as actuacións sobre este ben. E hoxe mesmo solicitouse, tal e como establece o protocolo para estes casos, o desprazamento da Policía Autonómica», dice la Xunta. El aviso a la autoridad policial se produjo este viernes. «O desprazamento da Policía Autonómica ao inmoble, tal e como marca o protocolo, é para que verifique que se está cumprir co requirimento de Patrimonio»,completan desde la Consellería de Cultura.

Fuentes municipales consultadas por este periódico mantienen que las tareas de demolición consisten en «una obra de emergencia provocada por un incendio. Nunca se planteó una demolición completa, sino conservar todo lo que tiene valor». Desde el gobierno local afirman que «informaremos a Patrimonio», y añaden que técnicos municipales supervisan el proceso. Sobre el depósito de la balaustrada y de antiguas bañeras en medio de la vegetación, a los pies del viejo balneario en demolición, las fuentes indican que «está previsto sacar tanto balaustradas como bañeras, y llevarlas a otras instalaciones municipales para guardar».

Foto de 1930 del periódico ‘Galicia’ que muestra cómo era la escalera. / FDV

La oposición redobla las críticas. El PSdeG exige la «paralización inmediata» de las tareas de derribo, así como que el gobierno municipal dé explicaciones sobre la intervención prevista y el expediente tramitado. La portavoz socialista, Natalia González, reclama a la Dirección Xeral de Patrimonio «unha inspección urxente e que adopte todas as medidas necesarias para impedir novos danos sobre un BIC», situado en el conjunto histórico de As Burgas, en el corazón de la ciudad.

El inmueble tiene protección patrimonial. El PSdeG insta a la Xunta a acometer «a comprobación das autorizacións patrimoniais existentes e a adopción das medidas de suspensión que procedan para evitar novos danos». Natalia González subraya que «cada actuación irreversible que se execute sen as debidas garantías supón unha perda patrimonial que quizais xa non se poida reparar», advierte.

Aspecto del complejo de la antigua Casa de Baños, este viernes. / Brevebretema

El BNG reclama a la Xunta que «tome as medidas necesarias, xudiciais de ser preciso, para paralizar o derrube». Califica de «escándalo» que el Concello actúe «sen autorización de Patrimonio nun edificio inserido no BIC das Burgas, con protección estrutural e autoría de Vázquez-Gulías», recalcan. «A calquera particular que fixese isto apareceríalle a Policía na porta da casa e levaríano detido», dice el portavoz del BNG, Luís Seara. Es partidario de que la Xunta denuncie en vía judicial por un presunto «atentado» contra la Lei de Patrimonio Cultural, e incluso por un posible delito.