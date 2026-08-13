La Xunta de Galicia presenta el acceso al CHUO y el Concello de Ourense rechaza el proyecto y alegará: «Executan unha vía de acceso que nin sequera chega ao CHUO»

La Xunta de Galicia presentó en la mañana de este miércoles la información pública de la nueva via de acceso al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) desde la N-525, una actuación que contará con una inversión superior a 4,3 millones de euros de fondos propios autonómicos. El periodo para presentar alegaciones permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre, según informó el gobierno gallego, si bien el concello de Ourense lo hará mucho antes.

El proyecto, según explicó Marcos Buide de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), contempla un trazado de aproximadamente unos 640 metros que conectará la N-525 con la avenida do Regato, ya dentro de la zona urbana. La actuación está diseñada como un vial también de características urbanas y contará con dos calzadas, dos carriles de circulación de subida y uno de bajada, separadas por una mediana de dos metros. El proyecto incluye además aceras a ambos lados, zonas de aparcamiento a lo largo del trazado, dos glorietas e intersecciones con diferentes viales municipales, entre ellos el Camiño Romano, el Camiño das Laxas y la calle Ramón Abellas.

Buide recalcó que el proyecto facilitará el "acceso inmediato desde la nacional, evitando el tráfico de Marcelo Macías y de la glorieta del Paco Paz, redistribuyendo el tráfico de la ciudad de ourense", además de agregar "dotaciones asistenciales de las residencias y el CEIP de A Farixa y el CEIP de Mariñamansa".

Presentacion proyecto nuevo vial que hará de enlace entre la nacional 525 y el CHUO / Iñaki Osorio

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, presente también en esta presentación, defendió que la nueva conexión permitirá mejorar los desplazamientos de los usuarios que llegan a Ourense por la N-525 desde el sur. Especialmente de la población procedente de los municipios del área sanitaria. Según explicó, permitirá realizar un recorrido más directo hacia el complejo hospitalario, evitando los rodeos que actualmente deben realizar los usuarios para acceder al CHUO.

La Xunta enmarca esta actuación en su compromiso con la mejora de la movilidad en Ourense. La inversión de más de 4,3 millones de euros se suma a los 12,7 millones previstos para la Ronda Este, cuya licitación fue impulsada recientemente, elevando a 17 millones la inversión conjunta en nuevas infraestructuras viarias para la ciudad.

El proyecto autonómico, sin embargo, no cuenta con el respaldo del Concello de Ourense. El gobierno municipal ya anunció que presentará alegaciones al considerar que la actuación no responde a las necesidades de la ciudad, no atiende las demandas municipales y tampoco es compatible con el planeamiento urbanístico en tramitación ni con el acuerdo aprobado por el Pleno municipal en enero de 2025. El Concello sostiene que ya trasladó estas discrepancias a la Xunta a través de los informes elaborados por sus servicios de Planeamiento e Infraestructuras donde ya advirtió de "graves carencias" y de su incompatibilidad con el trazado previsto en el PXOM en tramitación.

“Pasan por riba das nosas demandas, pasan por riba do PXOM e iso repercute en solos urbanizables que quedan descolgados. Executan unha vía de acceso ao CHUO que nin sequera chega ao CHUO, xa que remata na Avenida do Regato. Desbotan executar o bulevar de 35 metros que é necesario e realizan apenas unha estrada que cruza a cidade, sen aparcamentos”, explican desde el gobierno municipal.

En la imagen se pueden apreciar las diferencias entre el proyecto de la Xunta (trazado con una línea azul) y el solicitado por el Concello (en color amarillo). / Fdv

El principal punto de discrepancia se encuentra en el alcance de la conexión. El Ayuntamiento defiende la ejecución completa de la vía de conexión entre la N-525 y el barrio de Barrocás prevista en el planeamiento municipal, cuyo objetivo sería no solo mejorar el acceso al CHUO, sino también contribuir a descongestionar el tráfico de las calles Marcelo Macías y Ramón Puga. Desde el concello también cuestionan que la propuesta autonómica descarte la ejecución del bulevar de 35 metros que, según su planteamiento, sería necesario para resolver de forma adecuada las necesidades de movilidad de la zona. La apertura de la información pública sobre este proyecto inicia ahora un periodo en el que podrán presentarse alegaciones al proyecto, un tramite que el Concello aprovechará para volver a reclamar a la Xunta una solución de mayor alcance y compatible con el modelo urbanístico previsto para Ourense.