Xabier Reverter, el paciente de leucemia de 24 años que vivió el eclipse de Sol desde la azotea del hospital de Ourense: «Foi un subidón»

La vida de Xabier Reverter dio un vuelco el pasado 11 de mayo. El ourensano de 24 años llevaba varias semanas sintiéndose más cansado y débil de lo normal, y los resultados de las analíticas detectaron que padecía una leucemia. Tras más de un mes de tratamiento, pudo salir de su habitación en el CHUO y volver a la rutina, eso sí, pendiente de futuros ingresos para someterse a quimioterapia. Como cualquier otro joven de su edad, no quería perderse el eclipse, y había organizado una salida con unos amigos a un rincón de Lugo en el que la fase total duraría más de un minuto. Pero una llamada le cambió los planes: el ingreso que tenía planificado para el próximo lunes se adelantaba, y le haría pasar el 12 de agosto en el hospital.

El eclipse desde la azotea del CHUO

Sin embargo, hay ocasiones en las que los contratiempos dan lugar a las historias más espléndidas. Mientras cientos de ourensanos buscaban en Montealegre o en el Puente Romano el mejor lugar para contemplar el eclipse de Sol, los pacientes de Oncohematología del CHUO pudieron seguir el fenómeno desde la azotea del complejo hospitalario. La idea surgió del padre de Xabier, que le había comentado el día anterior a un conocido del hospital qué alternativas habría para poder disfrutar del momento. El propio miércoles por la mañana se acabó dando vía libre a la experiencia y, a las 19.30 horas, el personal del centro subió a la planta alta a los pacientes oncohematológicos que por sus condiciones podían salir.

Fueron, en total, dos horas de respiro, con cena en la azotea incluida, en las que los ingresados pudieron disfrutar de un momento no visto en 114 años. Y, lo más importante, junto a sus allegados: «Foi un subidón, un momento superbonito. Primeiro porque o eclipse xa foi un espectáculo máis do que pensabamos, xa que, aínda que non foi total, fíxose case de noite; e tamén porque se animaron moitos do equipo sanitario, auxiliares, puideron subir as familias... Foi máis ben un evento social e de saír da rutina, para poder socializar cos compañeiros».

Un respiro para pacientes de Oncohematología

La planta de Oncohematología es, desafortunadamente, una de las más aisladas del CHUO. El hecho de tener que someterse a tratamientos muy prolongados hace que sus pacientes puedan pasar hasta un mes ingresados en sus habitaciones, muchas veces sin más desconexión que caminar por los pasillos sin tener contacto con el resto de pacientes. «Sobre todo é longo no primeiro ingreso, nos seguintes son menos tempo, pero non é facer vida normal nin moito menos, non podes saír ou tomar o aire».

Este tipo de enfermedades de la sangre son muy agresivas en el diagnóstico, lo que hace empeorar las analíticas en un plazo muy corto, pero también facilita su detección. El cáncer de Xabier fue detectado el mismo día de la analítica, y fue directamente ingresado. «Ten o punto bo de que a mellora tamén é rápida, cando saes podes facer vida bastante normal, aínda que esteas máis cansado podes facer de todo», cuenta.

Agradecimiento al personal sanitario

A Reverter, como a cualquier paciente de esta rama, le esperan todavía múltiples ingresos para someterse a tratamientos —las quimioterapias de estos cánceres no pueden ser ambulatorias—, pero con la tranquilidad de que va por el buen camino y, sobre todo, de que ya conoce al personal del hospital, al que está totalmente agradecido por haberle brindado este momento: «Limpadores, auxiliares, médicos, enfermeiros... sempre poñen da súa parte para que esteamos o máis cómodos posible».