El PP desvela que Patrimonio ordena parar al Concello de Ourense el derribo en la antigua Casa de Baños do Outeiro

Ha sido el último grupo de la oposición en manifestarse sobre los trabajos de demolición en la antigua Casa de Baños do Outeiro, tras la destrucción causada por un incendio en mayo, después de años de abandono y deterioro, pero el PP de Ourense reaccionó este miércoles y desveló que la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural —un organismo de la Xunta— ha solicitado al Concello la paralización, «á maior brevidade posible», de las labores en el inmueble, cuyo origen data del siglo XIX, cerrado desde 2012 y propiedad municipal desde 2016, sin que ningún proyecto de rehabilitación haya fructificado. El tiempo sólo ha agravado el deterioro. Patrimonio requiere al Concello toda la documentación sobre la intervención en curso. «O acontecido é un exemplo máis da mala xestión de Jácome e da súa maneira de gobernar, baseada na improvisación e en facer e desfacer ao seu antollo sen contar coas administracións que teñen competencias», expresa Ana Méndez, portavoz del PP. «Un alcalde non pode actuar nun espazo que ten protección patrimonial. Hai unha normativa que cumprir».

El PP de Ourense cita un escrito remitido este miércoles por la Xunta: «Non consta na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, nin neste servizo de Patrimonio Cultural, solicitude de autorización para a intervención».

Este lunes, fecha de inicio del derribo, fuentes municipales consultadas indicaron que se busca garantizar la seguridad dado el estado ruinoso del recinto, por causa del fuego. El martes, desde el centro cultural Vázquez-Gulías instaban a preservar el valor patrimonio y termal de los elementos del lugar, como la escalera modernista, las bañeras y la surgencia termal, a pocos metros de As Burgas, corazón de la ciudad.

Según el PP, el escrito de Patrimonio advierte de que la demolición afecta a un inmueble «que conta con dúas catalogacións dentro do PXOM de Ourense e con dous niveis de protección: estrutural e integral». Además, la antigua Casa de Baños do Outeiro se ubica dentro da «delimitación do Ben de Interese Cultural (BIC) do Sitio Histórico Conxunto das fontes termais das Burgas, que asemade ten a consideración de ben arqueolóxico».

Ourense non pode ser unha cidade termal de referencia mentres deixa abandonados durante anos espazos fundamentais da súa historia termal Ana Méndez — PP de Ourense

El PP de Ourense considera «especialmente grave» que esta decisión de demoler llegue como consecuencia de años de abandono de este inmueble, de valor histórico pero sumido en el abandono desde hace años, con problemas de okupación en los tiempos recientes, la posible causa del fuego declarado el pasado 15 de mayo.

«O que tiña que facer o Concello era manter, conservar e rehabilitar a Casa de Baños de Outeiro cando aínda estabamos a tempo, non deixala durante anos nun estado de abandono e deterioro e esperar a que a situación chegase ao punto no que chegou», critica Ana Méndez.

«Ourense non pode ser unha cidade termal de referencia mentres deixa abandonados durante anos espazos fundamentais da súa historia termal. Hai que conservar o patrimonio, rehabilitar os espazos e poñelos ao servizo dos ourensáns», añade la concejala. En el solar contiguo, el olvido y el estado progresivo de ruina amenazan la antigua prisión provincial, otro bien patrimonial abandonado desde su cierre hace cuatro décadas.