Ourense, epicentro cultural para descubrir "músicas, danzas y tradiciones" con las XLI Xornadas de Folclore

El diputado de Representación Institucional de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, recibió a los representantes de los grupos de la edición de este año junto a Xulio Fernández Senra, director de las Xornadas de Folclore, en el salón de plenos del Pazo Provincial. Allí realizaron la tradicional recepción institucional a los integrantes internacionales que participan en la edición de este año: Senegal, Taiwán, México, Ecuador, Armenia y Serbia.

En esta jornada, los artistas aprovecharon para lucir los trajes característicos de sus países y regalar cada uno un obsequio a los representantes ourensanos, quienes respondieron con una pequeña escultura de cerámica de As Burgas. Recibieron, además, un diploma acreditativo de su participación en las jornadas y conversaron un rato con los representantes. Rosendo Fernández trasladó a los participantes el saludo de la diputación y les agradeció su presencia en la provincia, destacando que esta recepción «simboliza a la perfección el espíritu de unas jornadas que convierten Ourense en un espacio de convivencia, intercambio y hermandad entre culturas llegadas de diferentes lugares del mundo».

Intercambio de obsequios con los representantes armenios en el Pazo Provincial. / Iñaki Osorio

«Durante estos días no solo tenemos la oportunidad de descubrir músicas, danzas, trajes y tradiciones de países muy alejados geográficamente, sino también de comprobar que la cultura es un lenguaje universal capaz de acercar a los pueblos y crear vínculos que permanecen más allá de los escenarios», señaló el diputado de Representación Institucional.

La recepción tuvo este año un momento especialmente emotivo con el homenaje a María Dolores Ruiz Santiago más conocida como Lola, funcionaria jubilada que desarrolló su carrera profesional en la Universidad Laboral y que mantuvo durante años una estrecha vinculación con las Jornadas de Folclore. La organización quiso reconocer de este modo su dedicación y colaboración con esta cita cultural, tanto durante su etapa profesional como después de su jubilación, manteniendo vivo su compromiso con el desarrollo de las Jornadas. "Estamos muy agradecidos", comenzó Fernández Senra, "Lola siempre estaba contenta, siempre ayudando... Siempre fue una madre para los grupos, todos preguntaban por ella", expresó el director antes de pedirle a Rosa María que se levantase para recibir la ovación de los presentes, quienes no dudaron en levantarse de sus butacas para aplaudir a la organizadora.

La Diputacion aprovechó el acto de recepcion para homenajear a la organizadora Lola Ruiz / Iñaki Osorio

Fernández puso también en valor la larga trayectoria de un festival que alcanza ya su 41.ª edición y que «forma parte de la memoria cultural y afectiva de varias generaciones de ourensanos». En este sentido, destacó especialmente el carácter provincial de las jornadas, «que permiten acercar espectáculos internacionales de primer nivel a nuestros pueblos y compartir la cultura con los vecinos y visitantes en todo el territorio».

El diputado provincial animó a los integrantes de las delegaciones a aprovechar su estancia «para conocer también Ourense, nuestra cultura, nuestro patrimonio y, sobre todo, la hospitalidad de nuestra gente», deseándoles que «cuando regresen a sus países lleven consigo una pequeña parte de esta provincia y el recuerdo del cariño con el que aquí los recibimos».

Así, estas jornadas que continúan hasta el próximo jueves día 20 de agosto, actuarán mañana en el patio del colegio de Manzaneda y en el parque Preguiza de Verín, ambas citas tendrán lugar a las 22.30 horas y serán completamente gratuitas.