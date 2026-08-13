El eclipse total de Sol en Ourense transcurre sin incidentes sanitarios destacables

Aparte de emoción a rebosar, el eclipse total de Sol se acabó saldando en la provincia sin ningún incidente destacable. Así lo ha informado el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, que comunicó que la actividad asistencial se mantuvo «nos niveis habituais dun mércores» durante la jornada del 12 de agosto.

Sin incidencias sanitarias por el eclipse

El área había activado entre las 15.00 horas del miércoles y las 8.00 horas del jueves un operativo sanitario especial, con el fin de poder garantizar una respuesta rápida ante lesiones oculares por no protegerse durante la contemplación del eclipse o posibles accidentes de circulación en aquellos puntos con una gran concentración de tráfico por su proximidad a miradores. Para ello, se comprobó la presencia de efectivos en todos los PAC de la provincia y, en el caso de Valdeorras, se garantizó de manera preferente la presencia de dos médicos, dos enfermeros y un administrativo en el PAC de O Barco.

Afortunadamente, la tarde-noche transcurrió «con total normalidade e sen incidencias destacables», sin registrar un incremento de casos relacionados con el eclipse. Desde el área sanitaria aseguran que el operativo «funcionou segundo o previsto, cunha perfecta coordinación entre os diferentes profesionais e dispositivos implicados», y agradecen su disponibilidad a los profesionales implicados.