El eclipse total de Sol en Ourense transcurre sin incidentes sanitarios destacables
El operativo especial sanitario activado para el eclipse total de Sol en Ourense transcurrió con normalidad y sin incidencias.
Aparte de emoción a rebosar, el eclipse total de Sol se acabó saldando en la provincia sin ningún incidente destacable. Así lo ha informado el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, que comunicó que la actividad asistencial se mantuvo «nos niveis habituais dun mércores» durante la jornada del 12 de agosto.
Sin incidencias sanitarias por el eclipse
El área había activado entre las 15.00 horas del miércoles y las 8.00 horas del jueves un operativo sanitario especial, con el fin de poder garantizar una respuesta rápida ante lesiones oculares por no protegerse durante la contemplación del eclipse o posibles accidentes de circulación en aquellos puntos con una gran concentración de tráfico por su proximidad a miradores. Para ello, se comprobó la presencia de efectivos en todos los PAC de la provincia y, en el caso de Valdeorras, se garantizó de manera preferente la presencia de dos médicos, dos enfermeros y un administrativo en el PAC de O Barco.
Afortunadamente, la tarde-noche transcurrió «con total normalidade e sen incidencias destacables», sin registrar un incremento de casos relacionados con el eclipse. Desde el área sanitaria aseguran que el operativo «funcionou segundo o previsto, cunha perfecta coordinación entre os diferentes profesionais e dispositivos implicados», y agradecen su disponibilidad a los profesionales implicados.
- El parque acuático de Monterrei dispara la afluencia de visitantes con los nuevos toboganes: «es mucho más completo»
- Los camiones del Combo Dominicano se atascaron en Trives pero la orquesta tiró de entrega y talento para mantener la gira: «Nos hicisteis disfrutar igual que siempre»
- La familia Rodríguez, la saga ourensana que convirtió la lucha contra el fuego en una misión personal
- La nueva vida de la familia argentina que se mudó al rural ourensano para emprender: «Acá nos sentimos libres»
- Su demanda de 130.000 euros de indemnización se desestima porque tuvo la culpa del accidente de tráfico al adelantar con la moto a un quad en línea continua
- Camina varias horas por el monte y pide ayuda en Lobios tras caer por el coche por un desnivel y quedar inconsciente
- Un motorista resulta herido grave y sufre la amputación de una pierna tras una colisión frontal con un turismo en Ourense
- La obra en Ourense del futuro Parque Coto de Canedo, que incluirá una piscina de 733 metros cuadrados, ultima el aparcamiento subterráneo de 319 plazas