Detenido en Ourense por cobrar a extranjeros por empadronarlos en falsos domicilios

La Policía Nacional de la comisaría provincial de Ourense ha detenido a un hombre acusado de cobrar por empadronar a ciudadanos extranjeros en viviendas en las que nunca llegaron a vivir. La investigación de la operación «Natilla» destapó 33 empadronamientos fraudulentos en cuatro inmuebles de Ourense y O Carballiño.

El caso arrancó cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras detectaron que en una vivienda de la capital figuraban inscritas numerosas personas extranjeras. La sospecha llegó al comprobar que ninguna de ellas residía realmente en el inmueble.

Las pesquisas llevaron hasta el ahora detenido, que presuntamente se encargaba de facilitar las inscripciones a cambio de dinero. Según la investigación, habría utilizado contratos de alquiler que ya no estaban vigentes para acreditar domicilios ficticios o habría empadronado a personas en viviendas donde ya vivían otros ciudadanos sin que estos lo supieran.

El mecanismo permitía a los foráneos obtener un certificado oficial de empadronamiento con una dirección en la que no residían. Este documento podía utilizarse posteriormente para acreditar un domicilio ante la Administración y realizar trámites relacionados con su situación en España, así como para solicitar determinadas ayudas o asistencia sanitaria.

Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial acusado de falsedad documental y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.