Viviendas ficticias
Detenido en Ourense por cobrar a extranjeros por empadronarlos en falsos domicilios
El hombre está siendo investigado por un delito de falsedad documental y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por inscribir a una treintena de personas en casas en las que no residían para facilitarles trámites administrativos
La Policía Nacional de la comisaría provincial de Ourense ha detenido a un hombre acusado de cobrar por empadronar a ciudadanos extranjeros en viviendas en las que nunca llegaron a vivir. La investigación de la operación «Natilla» destapó 33 empadronamientos fraudulentos en cuatro inmuebles de Ourense y O Carballiño.
El caso arrancó cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras detectaron que en una vivienda de la capital figuraban inscritas numerosas personas extranjeras. La sospecha llegó al comprobar que ninguna de ellas residía realmente en el inmueble.
Las pesquisas llevaron hasta el ahora detenido, que presuntamente se encargaba de facilitar las inscripciones a cambio de dinero. Según la investigación, habría utilizado contratos de alquiler que ya no estaban vigentes para acreditar domicilios ficticios o habría empadronado a personas en viviendas donde ya vivían otros ciudadanos sin que estos lo supieran.
El mecanismo permitía a los foráneos obtener un certificado oficial de empadronamiento con una dirección en la que no residían. Este documento podía utilizarse posteriormente para acreditar un domicilio ante la Administración y realizar trámites relacionados con su situación en España, así como para solicitar determinadas ayudas o asistencia sanitaria.
Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial acusado de falsedad documental y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
- El parque acuático de Monterrei dispara la afluencia de visitantes con los nuevos toboganes: «es mucho más completo»
- Los camiones del Combo Dominicano se atascaron en Trives pero la orquesta tiró de entrega y talento para mantener la gira: «Nos hicisteis disfrutar igual que siempre»
- La familia Rodríguez, la saga ourensana que convirtió la lucha contra el fuego en una misión personal
- La nueva vida de la familia argentina que se mudó al rural ourensano para emprender: «Acá nos sentimos libres»
- Su demanda de 130.000 euros de indemnización se desestima porque tuvo la culpa del accidente de tráfico al adelantar con la moto a un quad en línea continua
- Camina varias horas por el monte y pide ayuda en Lobios tras caer por el coche por un desnivel y quedar inconsciente
- Un motorista resulta herido grave y sufre la amputación de una pierna tras una colisión frontal con un turismo en Ourense
- La obra en Ourense del futuro Parque Coto de Canedo, que incluirá una piscina de 733 metros cuadrados, ultima el aparcamiento subterráneo de 319 plazas