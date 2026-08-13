El Concello de Ourense avanza en su Plan Xeral de Ordenación Municipal tras un año de subsanación de errores

El PXOM de Ourense vuelve a ponerse en movimiento. El Concello remitió esta semana a la Xunta de Galicia la documentación con las correcciones exigidas por la Dirección Xeral de Urbanismo en junio de 2025, un paso que permite reactivar la tramitación del plan urbanístico que la ciudad lleva años esperando. La Consellería de Vivenda ya ha confirmado que comenzará ahora el análisis técnico del documento y calcula que necesitará alrededor de un mes para comprobar que el expediente está completo y otros tres para emitir su informe.

Así lo trasladó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita a Ourense, asegurando que el solicitado documento «acaba de ser remitido por Rexistro, vía correo electrónico, á Consellería». A partir de ahora, señaló, comienza la revisión técnica: primero se comprobará durante aproximadamente un mes que toda la documentación administrativa está completa y, después, Urbanismo dispondrá de otros tres meses para elaborar su informe. «A Xunta axilizará ó máximo posible» este proceso, garantizó la conselleira, que expresó su deseo de que el documento llegue correctamente elaborado para poder avanzar.

Un año después del revés

El movimiento actual es la consecuencia directa del informe emitido por la Dirección Xeral de Urbanismo el 13 de junio de 2025. Entonces, la Xunta devolvió el PXOM remitido por el Concello con un dictamen desfavorable, aunque dejó claro que las deficiencias detectadas eran subsanables.

Urbanismo cuestionó, entre otros aspectos, que varios de los datos utilizados para justificar el crecimiento de la ciudad estuviesen desactualizados o careciesen de suficiente respaldo documental. También reclamó una mayor justificación de parámetros como la edificabilidad, el aprovechamiento urbanístico, el número de viviendas existentes y previstas o la consolidación de los núcleos rurales.

Además, el documento debía adaptarse a cambios normativos posteriores en materia de urbanismo, patrimonio cultural, paisaje e infraestructuras, así como incorporar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Ourense.

El problema no era menor. El PXOM presentado por el Gobierno local pretendía sustituir al planeamiento que rige actualmente la ciudad, un documento de 1986, después de que el plan aprobado en 2003 fuese anulado por los tribunales.

El Concello, paso al frente

Desde el consistorio subrayan que para poder enviar esta semana el «informe previo a la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal», durante el último año, el equipo redactor del PXOM y los responsables municipales del área de Urbanismo mantuvieron reuniones de trabajo con la Dirección Xeral de Urbanismo para concretar las modificaciones necesarias.

Con ello, el equipo redactor entregó la documentación definitiva al Concello el pasado 31 de julio y, tras ser revisada por los técnicos del Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística, fue validada por el consistorio y remitida finalmente a la Xunta este miércoles.

Ahora el balón vuelve a estar en el tejado de la Administración autonómica. La Xunta tendrá que determinar si las correcciones realizadas solucionan las deficiencias señaladas hace más de un año. Si el informe autonómico resulta favorable, el siguiente paso será entonces un nuevo rumbo para Ourense: la aprobación definitiva del PXOM por parte del Pleno del Concello.