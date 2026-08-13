El Centro Comercial Pontevella, nuevo refugio climático para los niños: «É un parque novo e moi interactivo»

El calor vuelve a ser protagonista en Ourense esta semana y afecta de lleno a los más pequeños. Las máximas de 39º y la alerta naranja que afecta a la zona del Miño reducen los lugares en donde los niños y niñas pueden jugar y pasar el rato. Una de las mejores opciones en estos días tan cálidos se sitúa en la segunda planta del Centro Comercial Pontevella: el parque infantil playground que se inauguró a finales de mayo. Muchos padres y madres acuden con sus hijos e hijas a esta zona lúdica durante las franjas de más calor: «Paréceme que está bastante ben, é un parque novo e moi interactivo», asegura una de ellas. «Non adoitamos vir, pero hoxe, con esta calor, pareceunos unha boa idea. A eles estalles gustando e estano desfrutando».

Las madres y padres traen a sus hijos a pasar el rato en este nuevo refugio climático. / Iñaki Osorio

«Creo que ha sido muy buena idea porque era un sitio que no ha estado utilizado durante años», añade otra, «los niños ahora en Ourense, con tanto calor, no tenían donde estar». «Nosotros venimos de Nigrán y allí hay muchas más opciones para los niños», explica, «cuando venimos aquí a ver a la familia sí que sentimos que no tenemos muchos lugares a donde ir, porque en un parque al sol no puedes estar, mientras que aquí dentro se está bien».

Refugio climático

El centro comercial es uno de los mayores refugios climáticos de la capital ourensana: «Después de la época navideña que abarca desde finales de noviembre hasta entrado enero con las rebajas, julio y agosto son los dos meses de más afluencia», explica Óscar Sánchez, director de marketing y relaciones públicas. «Las razones son varias: por un lado se suma que hay turistas, gente de vacaciones y gente de Ourense que vive en otras ciudade o países y pasa varias semanas en verano en la provincia y el sur de Lugo. Esto, junto con que se está muy bien en temperatura, genera este aumento de afluencia».

Así es el parque infantil playground inaugurado en mayo, situado en la segunda planta. / Iñaki Osorio

A mayores, también crece el tiempo medio de estancia: «Tienes una oferta importante de tiendas, hay rebajas, empieza a verse ropa de temporada, comercio especializado, estrenos de cine, restaurantes y cafeterías; a eso le sumamos la oferta de ocio con talleres infantiles, zona gaming y actividades puntuales dentro y en las terrazas», resalta Sánchez.

Alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en alerta naranja la zona del Miño de Ourense este miércoles 12, con picos de 39 grados. Por su parte, las zonas noroeste, sur, montaña y Valdeorras cuentan con alerta amarilla y máximas de 36º. La situación se repite el jueves 13, aunque la zona de Montaña de Ourense deja de estar en alerta. La franja horaria de mayores temperaturas está entre las 13 y las 20 horas.

Además, MeteoGalicia mantiene en alerta amarilla las zonas del Miño y sur de Ourense y Valdeorras el próximo viernes 14, con una previsión de 36 grados en la capital de la provincia.

Continúan las recomendaciones de beber agua para mantenerse hidratados, evitar las horas de mayor calor en la medida de lo posible, aplicar protección solar adecuada, utilizar ropa ligera y tratar de mantenerse a la sombra.