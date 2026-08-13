Alerta naranja
El Centro Comercial Pontevella, nuevo refugio climático para los niños: «É un parque novo e moi interactivo»
Las familias agradecen un parque en interior con temperatura agradable en medio de una alerta naranja en la ciudad con 39º de máxima
El calor vuelve a ser protagonista en Ourense esta semana y afecta de lleno a los más pequeños. Las máximas de 39º y la alerta naranja que afecta a la zona del Miño reducen los lugares en donde los niños y niñas pueden jugar y pasar el rato. Una de las mejores opciones en estos días tan cálidos se sitúa en la segunda planta del Centro Comercial Pontevella: el parque infantil playground que se inauguró a finales de mayo. Muchos padres y madres acuden con sus hijos e hijas a esta zona lúdica durante las franjas de más calor: «Paréceme que está bastante ben, é un parque novo e moi interactivo», asegura una de ellas. «Non adoitamos vir, pero hoxe, con esta calor, pareceunos unha boa idea. A eles estalles gustando e estano desfrutando».
«Creo que ha sido muy buena idea porque era un sitio que no ha estado utilizado durante años», añade otra, «los niños ahora en Ourense, con tanto calor, no tenían donde estar». «Nosotros venimos de Nigrán y allí hay muchas más opciones para los niños», explica, «cuando venimos aquí a ver a la familia sí que sentimos que no tenemos muchos lugares a donde ir, porque en un parque al sol no puedes estar, mientras que aquí dentro se está bien».
Refugio climático
El centro comercial es uno de los mayores refugios climáticos de la capital ourensana: «Después de la época navideña que abarca desde finales de noviembre hasta entrado enero con las rebajas, julio y agosto son los dos meses de más afluencia», explica Óscar Sánchez, director de marketing y relaciones públicas. «Las razones son varias: por un lado se suma que hay turistas, gente de vacaciones y gente de Ourense que vive en otras ciudade o países y pasa varias semanas en verano en la provincia y el sur de Lugo. Esto, junto con que se está muy bien en temperatura, genera este aumento de afluencia».
A mayores, también crece el tiempo medio de estancia: «Tienes una oferta importante de tiendas, hay rebajas, empieza a verse ropa de temporada, comercio especializado, estrenos de cine, restaurantes y cafeterías; a eso le sumamos la oferta de ocio con talleres infantiles, zona gaming y actividades puntuales dentro y en las terrazas», resalta Sánchez.
Alerta naranja
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en alerta naranja la zona del Miño de Ourense este miércoles 12, con picos de 39 grados. Por su parte, las zonas noroeste, sur, montaña y Valdeorras cuentan con alerta amarilla y máximas de 36º. La situación se repite el jueves 13, aunque la zona de Montaña de Ourense deja de estar en alerta. La franja horaria de mayores temperaturas está entre las 13 y las 20 horas.
Además, MeteoGalicia mantiene en alerta amarilla las zonas del Miño y sur de Ourense y Valdeorras el próximo viernes 14, con una previsión de 36 grados en la capital de la provincia.
Continúan las recomendaciones de beber agua para mantenerse hidratados, evitar las horas de mayor calor en la medida de lo posible, aplicar protección solar adecuada, utilizar ropa ligera y tratar de mantenerse a la sombra.
- La familia Rodríguez, la saga ourensana que convirtió la lucha contra el fuego en una misión personal
- La nueva vida de la familia argentina que se mudó al rural ourensano para emprender: «Acá nos sentimos libres»
- Su demanda de 130.000 euros de indemnización se desestima porque tuvo la culpa del accidente de tráfico al adelantar con la moto a un quad en línea continua
- Camina varias horas por el monte y pide ayuda en Lobios tras caer por el coche por un desnivel y quedar inconsciente
- Un motorista resulta herido grave y sufre la amputación de una pierna tras una colisión frontal con un turismo en Ourense
- La obra en Ourense del futuro Parque Coto de Canedo, que incluirá una piscina de 733 metros cuadrados, ultima el aparcamiento subterráneo de 319 plazas
- Muere una mujer tras caer de su caballo en Verín
- O Carballiño bate su propio récord Guinness con una tapa de 610 kilogramos de pulpo