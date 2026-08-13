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Recreación histórica

A 26ª Festa do Esquecemento oferta máis de 50 actividades e reunirá 54 grupos participantes e milleiros de asistentes en Xinzo

Acudirán 13 tropas chegadas de distintas partes de España e haberá 12 agrupacións musicais para amenizar os tres días de celebración: do 21 ao 23 de agosto. O cruce do río Lethes, acto principal

Un momento da loita entre romanos e castrexos na edición de 2025.

Un momento da loita entre romanos e castrexos na edición de 2025. / Roi Cruz / FDV

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R. O.

Ourense

Entre 21 e 23 de agosto, Xinzo de Limia reunirá na XXVI Festa do Esquecemento a miles de persoas para desfrutar con 54 grupos participantes, 13 tropas estranxeiras e 12 grupos musicais, nunha cita consolidada como un dos grandes motores culturais e económicos da comarca e a provincia. O evento está organizado pola Asociación Cultural Civitas Limicorum co apoio do Concello. Haberá medio cento de actividades, todas gratuítas.

Destacan o gran desfile inaugural, o desfile das tropas de Décimo así como o Desfile da Vitoria e, como acto principal, o cruce do río Lethes —o lendario río do esquecemento— coa gran loita final entre castrexos e romanos. A ambientación estará reforzada por 12 grupos musicais e polas batucadas, que porán ritmo ás rúas e ao campamento durante toda a fin de semana.

Xinzo reunirá 54 grupos participantes e a presenza de 13 tropas estranxeiras chegadas doutras recreacións históricas de toda España, que converten a vila nun referente do recreacionismo histórico en Galicia. Agárdase que milleiros de persoas se acheguen a participar na festa durante a fin de semana do 21 ao 23.

O programa reserva un lugar destacado para o público familiar, cunha zona infantil, os Xogos Olímpicos Infantís e numerosas actividades de divulgación e espectáculos pensados para todas as idades, como as loitas de gladiadores, os contacontos no foro romano ou as vodas e bautizos galaicos e romanos.

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«A Festa do Esquecemento é o mellor exemplo do que Xinzo é capaz de facer: unha vila que se une arredor da súa historia e que proxecta o seu nome moito máis alá da comarca. Unha cita que dá vida, cultura e orgullo á nosa vila», salienta o alcalde, Amador Díaz. «O expediente para que a Festa do Esquecemento sexa recoñecida como de Interese Turístico de Galicia está en plena valoración. Este ano precisamos o último empurrón da veciñanza: saír á rúa e vivir a festa con orgullo», afirma o presidente da Civitas Limicorum, Marcos Argibay.

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A 26ª Festa do Esquecemento oferta máis de 50 actividades e reunirá 54 grupos participantes e milleiros de asistentes en Xinzo

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