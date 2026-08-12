Obras
Una piscina para adultos en forma de playa y otra de chapoteo para niños: 8 meses para que Barrocás tenga un área lúdica acuática para combatir el calor de Ourense
Una inversión de más un millón de euros del Concello de Ourense transformará el parque Angelita Paradela para generar un nuevo refugio climático y un espacio público de ocio y disfrute en la principal zona verde de este barrio residencial
En Barrocás, uno de los barrios residenciales que han atraído a familias jóvenes en Ourense, en la capital del noroeste que más sufre las temperaturas extremas y veranos cada vez más largos, la gran zona verde de Angelita Paradela se transformará para incluir un área lúdica y acuática con espacios refrescantes de baño para todos los públicos, con el objetivo de mitigar el sofocante calor ourensano. El gobierno municipal de Ourense anunció este miércoles el inicio de las obras, con un plazo previsto de 8 meses. El presupuesto supera el millón de euros.
Los trabajos, que serán ejecutados por la empresa ourensana Coviastec, dotarán en Barrocás una piscina infantil de chapoteo para niños pequeños, una zona de chorros y una piscina lúdica para adultos, en forma de playa, con una superficie de 250 metros cuadrados. A este vaso de baño se accederá por una parte con una lámina de agua superficial, hasta alcanzar progresivamente una profundidad máxima de 1,60 metros. La intervención, que se suma a otras actuaciones similares en la ciudad para generar áreas verdes, zonas lúdicas y piscinas al aire libre, «va a mejorar la calidad de vida de Barrocás y Ourense, en un magnífico parque rodeado de esta urbanización», valora el alcalde, Gonzalo Jácome.
«Es la segunda piscina de barrio de las que están previstas, después de la del Parque Canedo, que ya está en ejecución, además de la que tenemos en proyecto en el barrio de Covadonga», indica el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo. «Supondrá una gran mejoría esta infraestructura para el disfrute del barrio. Queremos llevar a todos los grandes barrios de Ourense un aumento de la calidad de vida», destacó el edil durante la visita de varios miembros del gobierno local y técnicos al parque Angelita Paradela.
Servicios previstos
El proyecto creará un área lúdica y acuática dentro de esta zona verde urbana, para combinar usos mediante actividades de esparcimiento, recreo y ocio. Habrá control de acceso, aseos, vestuarios, vigilancia y primeros auxilios, así como duchas exteriores y cuartos de instalaciones soterradas. Se construirá una amplia playa para la piscina y una parte ajardinada, en un espacio abierto que seguirá la premisa de causar un bajo impacto visual.
El edificio será un prisma de hormigón a la vista en el exterior, y parcialmente en el interior. Estará dividido en dos volúmenes unidos a través de una cubierta. Uno de los espacios albergará los vestuarios y el otro, el área de trabajo del vigilante, así como parte de las instalaciones de la piscina. Tendrá una cubierta vegetal, con la finalidad de integrar la construcción y reducir el impacto paisajístico.
En el final del acto, el alcalde subrayó la importancia de esta intervención para Barrocás. «Es increíble que nuestros predecesores no pensaran en hacer esta piscina antes. Tenemos que ser nosotros los que corrijamos ese error».
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