El parque acuático de Monterrei dispara la afluencia de visitantes con los nuevos toboganes: «es mucho más completo»

El parque acuático de Monterrei afronta el ecuador del verano con un incremento notable de visitantes tras la apertura de su segunda fase. Las nuevas atracciones, inauguradas el pasado 31 de julio, han contribuido a reforzar el atractivo de unas instalaciones que ya se encaminan a superar las cifras de usuarios del año pasado.

Así lo expone el jefe provincial de Deportes del servicio de la Xunta, Manuel Pérez, quien sostiene que «hay un incremento importante de visitantes, alrededor de un 15% interesados solo en esa segunda fase». Una aseveración que basa en datos: «el año pasado terminamos el verano con 80.000 usuarios y este año ya vamos en 70.000 sin llegar ni siquiera a la segunda quincena de agosto, así que todo apunta a que los superaremos», señala.

La ampliación incorporó como principales reclamos dos toboganes kamikaze con una caída de 11 metros, pensados para quienes buscan una experiencia de máxima velocidad. «Es una experiencia de mucha adrenalina que se hace notar», destaca Pérez, quien asegura que los nuevos toboganes «tiran mucho» entre los visitantes.

Una observación que corroboran a pie de piscina un grupo de amigas llegado desde Monforte de Lemos «por hacer algo distinto esta tarde». Entre las adolescentes la altura es el mayor reclamo «da sensación de tensión por un segundo y luego es increíble», garantizan sobre unos toboganes cuya atura es comparable a la de un edificio de cuatro plantas.

Pero la segunda fase no está pensada únicamente para los más atrevidos. El complejo ha estrenado también un río lento, una alternativa destinada a quienes prefieren disfrutar del agua de una manera más relajada y «sin temer a las alturas». La variedad de propuestas permite, según Pérez, ampliar el perfil de los usuarios y ofrecer opciones para diferentes edades y preferencias.

A mayores, a estas novedades se suma el parque multiaventura, situado en la zona arbolada del recinto, donde, a diferencia de las piscinas, se mantendrá operativo durante todo el año, no solo en la época estival. Cuenta con 21 pruebas adaptadas a distintas edades, entre ellas tirolinas de hasta 30 metros, rocódromos y 14 puentes colgantes.

La posibilidad de permanecer durante toda la jornada en el recinto permite además combinar las distintas actividades. «Así que da tiempo a disfrutar del agua y también del parque de tirolinas, que es otro punto a mayores», apunta Pérez.

Cambia el perfil visitante

La nueva fase no solo atrae más usuarios, sino que también abre el perfil de visitantes que se acerca: «sigue triunfando la juventud, pero aunque pueda parecer que solo llegan jóvenes no es así, hay muchas familias y también adultos que llegan a pasar el día a este escenario», subraya Pérez, que no pone el foco en las edades como novedad, sino en la procedencia, «nunca habíamos notado la presencia de tanto extranjero como estos días», garantiza.

Con los datos de los que dispone hasta la fecha ensalza el aumento de acento luso en las piscinas, «son muchos los portugueses que se acercan a las instalaciones», señala. A ellos se suman visitantes procedentes de otras comunidades autónomas, especialmente de Castilla y León. La proximidad geográfica favorece la llegada de usuarios desde localidades como «Ponferrada, León o Zamora.».

«Otros años no notábamos tanto extranjero, pero ahora estamos en auge», afirma el responsable provincial de Deportes, que vincula esta mayor afluencia de visitantes de fuera de las fronteras ourensanas con la ampliación de la oferta y con el atractivo que supone contar ahora con un complejo con más posibilidades de ocio, «ahora es un parque mucho más completo», sostiene. sobre unas instalaciones por las que el presidente provincial y alcalde del concello de Pereiro de Aguiar— municipio en el que se encuentra el parque—, Luis Menor, espera que llegue un momento en el que reciba «130 o 140.000 personas, es decir, que pase por él la mitad de la provincia».