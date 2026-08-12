Animación a la lectura
Decenas de niños disfrutan en Ourense de la cuentacuentos Sabela Gago: «Gústame traballar co poder da palabra»
La Biblioteca Municipal de San Francisco acogió la actividad del programa «Ler conta moito» que fomenta la lectura entre los más pequeños
Decenas de niños y niñas disfrutaron este martes 11 de agosto de la cuentacuentos Sabela Gago con la historia «Un borrancho de conto». La obra se ha llevado a cabo en la Biblioteca Municipal de San Francisco y durante sus 45 minutos ha requerido la intervención de los pequeños, manteniéndolos inmersos en la narración. Gago es miembro del grupo Sarabela Teatro y trata de que sea un «contacontos interactivo» donde ellos participen: «Utilizo os menos elementos posibles porque me gusta traballar co poder da palabra. Nestos tempos nos que eles están tan bombardeados con tantos estímulos, intento que a historia cobre protagonismo e que eles participen vivenciando con coreografías, con movementos e palabras que repiten conmigo».
La historia, explica Gago, es sobre «un borrancho. Unha nena atopa un garabato, non sabe o que é, e en soños se lle revela que é un barco pirata. Entón, eles van facer de piratas conmigo, van izar velas, van saber o que é a proa e a popa, e logo imos atopar un tesouro». El público estaba formado por miembros del Campamento Urbano y pequeños que asistieron con sus padres y madres.
La actriz ya había acudido otras veces con distintos espectáculos y ha sido la seleccionada para esta ocasión de un proyecto que se repite anualmente: «É unha iniciativa do Concello de Ourense, da Área de Educación e Cultura, por un programa da Consellería que se chama "Ler conta moito". Entón, eles elixen a quen queren que veña, e me elixiron a min para estar aquí!». No es la única representación de este 2026: en la misma biblioteca estuvo Carballo con Botas relatando «Todos somos árbores, o bosque na biblioteca» y vendra Ana Meilán el siguiente lunes 17 con «Un universo na túa maleta».
Ler conta moito
El programa, que promueve la Xunta de Galicia en colaboración con entidades locales, busca animar a la lectura a través de una programación de actividades atractivas en distintas bibliotecas públicas. Entre sus objetivos destaca: fomentar el hábito de lectura en la población, fortalecer el papel de las bibliotecas como espacio de relación abierto y participativo, promover el desarrollo cultural como vehículo para el crecimiento personal y colectivo y valorar la lectura como elemento de transmisión de conocimiento y de reflexión.
En Ourense, además de en San Francisco, organizan espectáculos en las bibliotecas municipales de A Ponte y A Carballeira. A la primera ya acudieron Teatro Calavera con «Animaladas» y Bandullo Azul con «Os contos do gato», y recibirá el próximo miércoles 26 a Galerna Crúa con «Cantos e contos da foresta», que dará fin a la programación de este año.
Por su parte, A Carballeira acogió a Lalá Teatro con «Aventura pirata» y todavía tiene 2 citas pendientes: Fraga dos Mouros representará el próximo viernes 14 «Alúa, o bosque itinerante» y Manuel Solla contará la historia «Iguais e diferentes» el siguiente viernes 21. En total, son 9 obras las que llegan a la capital ourensana en los meses de julio y agosto.
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