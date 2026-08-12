Decenas de niños disfrutan en Ourense de la cuentacuentos Sabela Gago: «Gústame traballar co poder da palabra»

Decenas de niños y niñas disfrutaron este martes 11 de agosto de la cuentacuentos Sabela Gago con la historia «Un borrancho de conto». La obra se ha llevado a cabo en la Biblioteca Municipal de San Francisco y durante sus 45 minutos ha requerido la intervención de los pequeños, manteniéndolos inmersos en la narración. Gago es miembro del grupo Sarabela Teatro y trata de que sea un «contacontos interactivo» donde ellos participen: «Utilizo os menos elementos posibles porque me gusta traballar co poder da palabra. Nestos tempos nos que eles están tan bombardeados con tantos estímulos, intento que a historia cobre protagonismo e que eles participen vivenciando con coreografías, con movementos e palabras que repiten conmigo».

La cuentacuentos Sabela Gago narra la historia en la Biblioteca Municipal de San Francisco. / Iñaki Osorio

La historia, explica Gago, es sobre «un borrancho. Unha nena atopa un garabato, non sabe o que é, e en soños se lle revela que é un barco pirata. Entón, eles van facer de piratas conmigo, van izar velas, van saber o que é a proa e a popa, e logo imos atopar un tesouro». El público estaba formado por miembros del Campamento Urbano y pequeños que asistieron con sus padres y madres.

La actriz ya había acudido otras veces con distintos espectáculos y ha sido la seleccionada para esta ocasión de un proyecto que se repite anualmente: «É unha iniciativa do Concello de Ourense, da Área de Educación e Cultura, por un programa da Consellería que se chama "Ler conta moito". Entón, eles elixen a quen queren que veña, e me elixiron a min para estar aquí!». No es la única representación de este 2026: en la misma biblioteca estuvo Carballo con Botas relatando «Todos somos árbores, o bosque na biblioteca» y vendra Ana Meilán el siguiente lunes 17 con «Un universo na túa maleta».

Los niños y niñas presentes atendían y participaban en la obra. / Iñaki Osorio

Ler conta moito

El programa, que promueve la Xunta de Galicia en colaboración con entidades locales, busca animar a la lectura a través de una programación de actividades atractivas en distintas bibliotecas públicas. Entre sus objetivos destaca: fomentar el hábito de lectura en la población, fortalecer el papel de las bibliotecas como espacio de relación abierto y participativo, promover el desarrollo cultural como vehículo para el crecimiento personal y colectivo y valorar la lectura como elemento de transmisión de conocimiento y de reflexión.

En Ourense, además de en San Francisco, organizan espectáculos en las bibliotecas municipales de A Ponte y A Carballeira. A la primera ya acudieron Teatro Calavera con «Animaladas» y Bandullo Azul con «Os contos do gato», y recibirá el próximo miércoles 26 a Galerna Crúa con «Cantos e contos da foresta», que dará fin a la programación de este año.

Por su parte, A Carballeira acogió a Lalá Teatro con «Aventura pirata» y todavía tiene 2 citas pendientes: Fraga dos Mouros representará el próximo viernes 14 «Alúa, o bosque itinerante» y Manuel Solla contará la historia «Iguais e diferentes» el siguiente viernes 21. En total, son 9 obras las que llegan a la capital ourensana en los meses de julio y agosto.